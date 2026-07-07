Fabbricatore a inaugurazione fine lavori porto Marina di Camerota (SA)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il completamento dei lavori di potenziamento progettuale, messa in sicurezza e adeguamento infrastrutturale della zona portuale di Marina di Camerota, grazie a un investimento infrastrutturale complessivo di 6,4 milioni di euro e alla sinergia istituzionale ai vari livelli, costituisce una grandissima opportunità di crescita per la comunità e per l’intero territorio del Cilento.

Di questo siamo molto orgogliosi e soddisfatti.