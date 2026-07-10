Fabbricatore a evento conclusivo rassegna ‘School Movie Cinedù’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Giuseppe Fabbricatore ha partecipato all’evento finale del progetto ‘School Movie Cinedù’, ai Templi di Capaccio Paestum, la rassegna cinematografica per Istituti scolastici che vede impegnati alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado di tutta Italia nella realizzazione di cortometraggi.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha rimarcato:

Sono molto orgoglioso di aver consegnato il riconoscimento agli studenti vincitori della rassegna nell’ambito dell’evento conclusivo di una manifestazione culturale e sociale, che ha coinvolto diverse città della Campania, valorizza le capacità creative ed artistiche dei giovani partecipanti e favorisce la partecipazione e la crescita culturale del territorio.

Per questi motivi, l’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio del Consiglio Regionale della Campania.