Fabbricatore a cerimonia cambio Comando Aeroporto Militare Capodichino

Il Vicepresidente: ‘La cooperazione tra Istituzioni militari e civili costituisce un presidio essenziale per la salvaguardia del territorio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

In un contesto internazionale segnato da instabilità e nuove sfide per la sicurezza, la cooperazione tra Istituzioni militari e civili costituisce un presidio essenziale per la salvaguardia del territorio e ciò, in particolare, nella realtà dell’Aeroporto di Napoli – Capodichino, nel quale coesistono, condividendone le stesse infrastrutture di volo, una componente militare e una civile, entrambe molto importanti per la sicurezza e per lo sviluppo della nostra Regione.

È quanto ha affermato il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, che ha preso parte, insieme con altre autorità civili, militari e religiose, alla cerimonia di avvicendamento al Comando dell’Aeroporto Militare di Capodichino ‘Ugo Niutta’ in Napoli, nel corso della quale il Col. Pilota Massimo Maieron ha ceduto l’incarico al Col. Pilota Andrea Placenti, alla presenza del Generale di divisione aerea Alessandro de Lorenzo.

Il Vicepresidente Fabbricatore ha sottolineato: