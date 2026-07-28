Fabbricatore a cerimonia cambio Comando Aeroporto Militare Capodichino

Il Vicepresidente: ‘La cooperazione tra Istituzioni militari e civili costituisce un presidio essenziale per la salvaguardia del territorio’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
In un contesto internazionale segnato da instabilità e nuove sfide per la sicurezza, la cooperazione tra Istituzioni militari e civili costituisce un presidio essenziale per la salvaguardia del territorio e ciò, in particolare, nella realtà dell’Aeroporto di Napoli – Capodichino, nel quale coesistono, condividendone le stesse infrastrutture di volo, una componente militare e una civile, entrambe molto importanti per la sicurezza e per lo sviluppo della nostra Regione.
È quanto ha affermato il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, che ha preso parte, insieme con altre autorità civili, militari e religiose, alla cerimonia di avvicendamento al Comando dell’Aeroporto Militare di Capodichino ‘Ugo Niutta’ in Napoli, nel corso della quale il Col. Pilota Massimo Maieron ha ceduto l’incarico al Col. Pilota Andrea Placenti, alla presenza del Generale di divisione aerea Alessandro de Lorenzo.
Il Vicepresidente Fabbricatore ha sottolineato:
L’Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino è un’infrastruttura strategica del nostro territorio regionale per la quale è fondamentale la presenza di un dialogo continuo e di una sinergia operativa militare e civile, capace di garantire risposte tempestive, coordinate ed efficaci a tutela della Comunità e per la crescita economica e sociale della Campania.
In tale ottica, formulo i migliori auguri di buon lavoro al Colonnello Andrea Placenti nella certezza che saprà svolgere al meglio il proprio ruolo alla guida dell’Aeroporto Militare di Capodichino nel segno della migliore sinergia militare e civile per la Campania.