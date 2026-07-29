Fabbricatore a ‘Cantieri del Futuro’ al Circolo Rari Nantes di Napoli

Il Vicepresidente: Avvicinare i giovani alle istituzioni per costruire la nuova classe dirigente

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Sono molto orgoglioso di aver partecipato a ‘Cantieri del Futuro’, iniziativa promossa dall’Associazione ‘Officina delle Idee’, con l’obiettivo di creare un confronto costruttivo tra l’attuale e la futura classe dirigente della Campania, con la presenza del Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, e del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, espressione di sensibilità politiche diverse ma accomunate dall’attenzione verso le nuove generazioni.

È quanto ha affermato il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha sottolineato:

Nella splendida cornice del Circolo Rari Nantes di Napoli, oltre duecento partecipanti, con una straordinaria presenza di giovani, hanno dato vita a un momento di dialogo lanciando un messaggio importante: quando si parla del futuro dei nostri ragazzi e della nostra terra, il confronto e la collaborazione rappresentano un valore per tutti. Il nostro obiettivo è avvicinare i giovani alle Istituzioni, ascoltare le loro idee, coinvolgerli nella partecipazione democratica e costruire insieme una classe dirigente sempre più competente, esperta e capace di affrontare le sfide del domani, per l’Italia e per la Campania. L’interessante dibattito ha visto manager ed imprenditori, adulti e under 40, intervenire sui temi fondamentali per lo sviluppo della Campania e dell’Italia.

Il Vicepresidente Fabbricatore ha rivolto un plauso a Massimiliano Ferrini, Renato Cirielli e all’Associazione ‘Officina delle Idee’, per aver dato vita all’iniziativa, ed ha evidenziato la presenza del Presidente della Commissione Speciale Trasparenza, Controllo delle attività della Regione e degli Enti collegati, Francesco Iovino, e del Capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Raffaele Maria Pisacane.