Fabbrica del Vapore visita guidata gratuita mostra su Giovanni Testori

Appuntamento in programma il 31 agosto

In occasione dell’ultimo giorno di apertura di ‘Giovanni Testori e I segreti di Milano: il caso dell’Arialda’ – l’allestimento a cura di Federica Mazzocchi che fa parte della mostra a puntate ‘Milano città che sale’ nella Sala delle Colonne della Fabbrica del Vapore – domenica 31 agosto alle ore 17:00 si terrà una visita guidata speciale.

Giuseppe Frangi insieme a Maria Fratelli, direttrice di Fabbrica del Vapore, e a Fabio Vittucci, ideatore dell’intero progetto, accompagnerà il pubblico alla scoperta de ‘L’Arialda’, l’opera scandalo che Testori pubblicò con Feltrinelli nel 1960 nel ciclo de ‘I segreti di Milano’.

La visita guidata è gratuita per i soci dell’Associazione Giovanni Testori, mentre gli altri visitatori potranno accedere acquistando il biglietto della mostra.

Per permettere ai nuovi soci di registrarsi anche sul momento ed evitare code, consigliamo a tutti di arrivare alle 16:45.

Attraverso video, fotografie e manoscritti, la mostra racconta uno spaccato della città di quegli anni, tra quotidianità e nomi altisonanti, come quello di Luchino Visconti, regista della messa in scena della tragedia testoriana con la compagnia Morelli – Stoppa.

Tra le carte esposte in originale, anche il copione de ‘L’Arialda’ proveniente dall’Archivio dell’Attore di Genova e i materiali relativi a ‘Rocco e i suoi fratelli’, il film di Visconti ispirato ai racconti de ‘Il ponte della Ghisolfa’ e ‘La Gilda del Mac Mahon’.

[di Federica Mazzocchi] Il 1960 rappresenta uno snodo cruciale nel fertile rapporto creativo tra lo scrittore Giovanni Testori e la sua Milano. In un arco temporale di pochi mesi vedono la luce due allestimenti teatrali e un film – tutti riconducibili al suo ciclo drammatico-letterario intitolato I segreti di Milano (1958 – 1961) – destinati a lasciare un’impronta profonda nella storia culturale italiana e in quella della città.

Si tratta della commedia ‘La Maria Brasca’; del film ‘Rocco e i suoi fratelli’, capolavoro di Luchino Visconti; e infine della tragedia ‘L’Arialda’, anch’essa affidata alla regia viscontiana e recitata dalla grande compagnia Morelli – Stoppa. Quest’ultima, in particolare, fu al centro di una violenta campagna di censura per la presunta oscenità del testo.

Vera tragedia plebea, ‘L’Arialda’ generò un dibattito pubblico acceso e ancora oggi di grande rilevanza, toccando nodi tematici quali la censura, la sessualità, la politica, l’identità nazionale, e interrogando in profondità i limiti tra etica, estetica e libertà artistica.

Accolta con favore a Roma, dove fu replicata per circa due mesi, l’opera subì un’interruzione drammatica a Milano, dopo una sola rappresentazione nel febbraio 1961. La magistratura, che aveva già colpito ‘Rocco e i suoi fratelli’, ne decretò l’immediata soppressione. La mostra allestita alla Fabbrica del Vapore si propone di ricostruire quella stagione irripetibile e controversa.

Informazioni:

‘Giovanni Testori e I segreti di Milano: il caso dell’Arialda’

Fabbrica del Vapore, Sala delle Colonne, Via G. C. Procaccini 4, Milano

ore 17:00 visita guidata

www.casatestori.it

info@casatestori.it

tel. 02-36586877

ingresso gratuito