Fabbisogno abitativo: oltre 45mila domande presentate in Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Oggi, 15 aprile alle ore 14:00, si è chiuso l’Avviso ERP 2026 per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Le domande pervenute sono 45.726, con un incremento superiore al 44% rispetto al precedente Avviso del 2022.

Nel dettaglio: Comune di Napoli 9.179 domande, +4,9%, Comune di Salerno 1.522, +20%, Comune di Avellino 537, +32%, Comune di Benevento 498, +108%, Comune di Caserta 291, +12%.

La Campania si conferma l’unica Regione in Italia a gestire un avviso unico regionale per l’assegnazione di alloggi ERP di proprietà dell’ACER e dei Comuni, rafforzando un modello improntato a uniformità, trasparenza e legalità.

L’Assessore alla Regione Campania Claudia Pecoraro dichiara:

L’ampia partecipazione registrata conferma la centralità del tema abitativo e la necessità di risposte pubbliche adeguate.

L’Amministrazione garantirà un’istruttoria rigorosa e puntuale, finalizzata ad assicurare equità, trasparenza e piena tutela delle cittadine e dei cittadini in condizione di maggiore fragilità.

Nel ribadire il valore del percorso intrapreso per il rafforzamento della legalità nella gestione dell’edilizia residenziale pubblica, si esprime un sentito ringraziamento all’ACER Campania, ai Comuni, alle Organizzazioni Sindacali e agli Enti del Terzo Settore per il supporto assicurato, con particolare riferimento ai Centri Antiviolenza e alle associazioni impegnate nel sostegno alle vittime di violenza.

Le attività istruttorie richiederanno tempi adeguati, anche in considerazione della complessità delle verifiche e delle eventuali integrazioni documentali.