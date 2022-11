Fa tappa a Napoli il tour del Salone dello Studente

Appuntamento al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa il 9 e 10 novembre

Come orientarsi nel mondo universitario, quale facoltà scegliere, quale futuro lavorativo si prospetta per chi si iscrive all’università e non solo.

Psicologi, docenti, responsabili dell’orientamento, tutor e anche studenti daranno risposte alle domande di chi trova di fronte a una scelta importante tra quale facoltà scegliere o se affrontare il mondo del lavoro.

Sono oltre 20mila gli studenti delle scuole superiori campane attesi alla tappa partenopea del Salone dello Studente di Campus Editori, una full-immersion di due giorni che si terrà il 9 e 10 novembre al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli.

Sottolinea Domenico Ioppolo, Amministratore delegato di Campus Editori:

Come ogni anno da trent’anni, anche stavolta abbiamo scelto di guardare nella stessa direzione in cui state guardando voi ora, al futuro. Nel farlo, abbiamo pensato di ampliare e arricchire di novità le occasioni di incontro, con appuntamenti one-to-one, laboratori interattivi, spazi espositivi dedicati alle singole scuole, incontri con professionisti e possibilità di approfondire tematiche di interesse.

Il Salone dello Studente vuole essere un aiuto a compiere una scelta consapevole, che sia continuare a studiare o entrare nel mondo del lavoro. A Napoli gli studenti avranno la possibilità di simulare i test di ammissione, di parlare con professionisti, manager ed esperti, valutare le soft skill e confrontarsi con professori e psicologi.

Il Salone dello Studente, darà la possibilità di di avere una visione completa di quello che può essere il percorso post-diploma. A iniziare dalla presenza degli ITS.

I numeri delle Università campane. È in calo il dato delle immatricolazioni in Italia nell’anno accademico 2021/2022.

Gli immatricolati sono stati 323.852 contro i 330.472, -2%, del 2021. Secondo i dati del ministero, in Campania, la Federico II ha registrato nel 2022 14.151 immatricolati, 6.459 maschi e 7692 femmine, erano 14.367, la Luigi Vanvitelli 3.485, 1.431 maschi e 2.054 femmine, mentre erano 3.465 nel 2021; l’Università Suor Orsola Benincasa ha visto 1.502 immatricolati, 221 maschi e 1281 femmine, contro i 1.393 del 2021.

Infine l’Università Telematica Pegaso ha avuto 5.053 nuove iscrizioni, 3.560 maschi e 1.493 femmine, mentre erano state 6.560 l’anno precedente.

Il Salone dello Studente di Napoli. Il Salone dello Studente, tra test di ingresso e orientamento, incontri, percorsi a tema, sportello di ascolto e psicologi, offre un’ampia panoramica dell’offerta formativa della Campania e del Centro Sud Italia.

Per quanto riguarda le università sono presenti la Federico II, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, l’Università Telematica Pegaso e l’Università Mercatorum. Ad arricchire il panorama dell’offerta post diploma, tra le altre, la Scuola internazionale di Comics e l’Accademia di Belle Arti di Napoli, l’Accademia Liliana Paduano e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Ium di Napoli.

I convegni e le iniziative in programma. Al taglio del nastro con l’AD di Campus, Domenico Ioppolo, ci saranno Roberta Vannini per Uil Campania e Oreste Orvitti per Fondazione FS.

Tra gli appuntamenti, ‘Social e green: i mestieri del futuro’ a cura dei Consulenti del lavoro, 10 novembre.

Quello green è un settore in forte espansione con una vera esplosione delle aziende agricole che aggiungono servizi o prodotti all’attività di coltivazione e allevamento.

Negli ultimi tre anni sono aumentate di 6 volte quelle che producono energie rinnovabili, +603%, e sono praticamente raddoppiate quelle che trasformano direttamente i loro prodotti, +97,8%. Boom poi per la vendita diretta, agribenessere, moda, tutela ambientale e anche attività sociali come gli agriasilo o la pet-therapy.

Da sottolineare, giovedì 10, ‘Obiettivo Medicina 23’ un approfondimento sui test di accesso a Medicina. Quest’anno le modalità dei test d’ingresso cambieranno ancora e al Salone ci si potrà allenare sulle nuove metodologie.

Mercoledì 9 il convegno ‘Diritti, lavoro e opportunità dopo il diploma – Il sindacato parla ai giovani’, a cura di UIL Campania con ADOC Napoli, Uniti APS e Campania APS, inserito anche nel Percorso Docenti.

Programma