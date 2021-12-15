F-35 الإمارات تعلق صفقة طائرات

وتصف المتطلبات الأمنية التي وضعتها أمريكا لحماية أسلحتها بالـ لمرهقة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ووكالة رويترز وعدد من الصحف والمواقع الأمريكية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت الانسحاب من صفقة طائرات

F-35

الأمريكية وطائرات بدون طيار من طراز ريبز.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن الحكومة الإماراتية أبلغت أنها تعتزم وقف الصفقة وذلك بسبب المتطلبات الأمنية التي وضعتها الحكومة الأمريكية لحماية الأسلحة والتي تشكل خطرا على السيادة الوطنية للدولة، بالإضافة إلى مماطلة أمريكا بالمضي قدماً بالصفقة بعد تقديم العديد من الوعود، مما يبرز موقف قوي لدولة الإمارات أبعد من مجرد تهديد أو خطوة تكتيكية لإحياء الصفقة.

وفي غضون ذلك، عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استعداد بلاده بالمضي قدما في بيع طائرات إف-35 المقاتلة وطائرات مسيرة إلى الإمارات إذا كانت لا تزال راغبة في ذلك. وأضاف متحدثاً في مؤتمر صحفي في كوالالمبور: «نحن على استعداد للمضي قدما إذا كانت الإمارات لا تزال تريد هذين (النوعين من الطائرات)».

وجاء الإعلان بعد أيام على موافقة الإمارات على شراء 80 مقاتلة رافال من فرنسا في صفقة بقيمة 14 مليار يورو (15,8 مليار دولار) خلال زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤشر إلى أن وجود بدائل لدى الإمارات وعلى الرغم من تعليق المحادثات في إطار الصفقة، سيزور وفد إماراتي واشنطن لإجراء محادثات هذا الأسبوع.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أفاد بوصول المحادثات إلى مأزق، مشيرة إلى أن واشنطن تصر على شروط لضمان عدم تعرض أنظمة المقاتلة إف-35 لتجسس صيني. وتمتلك هذه المقاتلة قدرات هائلة تمكنها من الالتفاف على أجهزة الرادار وجمع معلومات استخبارية وضرب العدو في عمق أراضيه والانخراط في اشتباكات جوية.

وقال المسؤول: “الإمارات أبلغت الولايات المتحدة أنها ستعلق محادثات الحصول على مقاتلات F-35، وقد قادت المتطلبات التقنية والقيود السيادية والعملياتية وتحليل المنفعة مقابل التكلفة، إلى عملية إعادة التقييم هذه”.

وأضاف المسؤول الإماراتي قائلا: “عملت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل لتفاهم من شأنه معالجة الظروف الأمنية والدفاعية المشتركة للاستحواذ (على الطائرات)”، حسب قوله.

وتابع المسؤول الإماراتي قائلا: “تبقى الولايات المتحدة المزود المفضل بالمتطلبات الدفاعية للإمارات العربية المتحدة، قد يُعاد إحياء المفاوضات بشأن F-35 مستقبلا”، على حد تعبيره.

وقال مسؤول أمريكي: “نظل ملتزمين بهذه المبيعات ، ولكن الإمارات أصبح لديها بعض المخاوف” ،نحن لدينا بعض الأسئلة الخاصة بنا. وهذا النوع من التأخير ليس بالأمر الغريب بالنسبة لمبيعات الأسلحة الكبيرة ، ونأمل أن نتمكن من العمل من خلال هذه القضايا ونعتقد أن الحوار العسكري المشترك سيمنحنا فرصة للقيام بذلك “..

قال سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة ، إن حكومة الإمارات تشعر بالإحباط من عرقلة أمريكا لصفقة الأسلحة العام الماضي.

وقال: “إن شراكتنا مع الولايات المتحدة لا تزال واحدة ومن أهم علاقاتنا حول العالم”. “نأمل أن نتمكن من حل المشكلات المعلقة في المستقبل.”

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: “مثلما أكدنا مؤخرا في معرض دبي للطيران، تبقى إدارة بايدن وهاريس ملتزمة ببيع مقاتلات F-35 والطائرات المسيرة MQ-9B والذخيرة حتى في الوقت الذي نواصل فيه استشاراتنا للتأكد من أننا نمتلك فهما واضحا ومشتركا بشأن التزامات الإمارات وخطواتها قبل إتمام الصفقة، وفي أثنائها وبعد توصيل الأسلحة”، حسب تعبيره.

وأضاف قائلا: “نأمل بأن نتمكن من العمل على القضايا العالقة ونتطلع قدما لحوار أمريكي-إماراتي عسكري مشترك في وقت لاحق هذا الأسبوع”، حسب تعبيره.

وأبرمت الإمارات صفقة أسلحة “تاريخية” مع فرنسا، هي الأكبر بتاريخ الثانية، بقيمة 19 مليار دولار، في وقت سابق من الشهر الجاري، مما يشير إلى أن الحكومة الإماراتية لديها شركاء أمنيين بدلاء لأمريكا.

وأشارت وول ستريت جورنال أن انهيار الصفقة يغذي سيناريوهات تضاؤل الدور الأمريكي بالشرق الأوسط.