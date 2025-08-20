Expo Chianti Classico, a Greve le migliori produzioni del Consorzio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Dall’11 al 14 settembre prossimi Greve in Chianti (FI) ospiterà la 53a edizione dell’Expo Chianti Classico, evento di riferimento del panorama nazionale e internazionale organizzato dal Comune di Greve in Chianti, in collaborazione con Consorzio Vino Chianti Classico.

Saranno oltre 60 le aziende che si metteranno in mostra in piazza Matteotti.

Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati, con la Vicepresidente Stefania Saccardi, il Sindaco di Greve Paolo Sottani con l’Assessore al turismo Giulio Saturnini e il Sindaco di San Casciano Val di Pesa Roberto Ciappi.

Stefania Saccardi ha detto:

L’Expo non è solo promozione tradizionale di un vino di importanza internazionale, ma anche la valorizzazione di un territorio, di una storia, di altri prodotti, come l’olio.

Ed è particolarmente importante in questo momento storico, con tante produzioni che soffrono per la situazione internazionale e per la politica di dazi imposta dall’amministrazione USA, che resta un mercato molto importante, direi cruciale.

Quello che però possiamo fare tutti insieme, istituzioni e aziende, è non arretrare sul fronte della qualità e della promozione.

È doveroso continuare a sostenere un settore e una produzione che sono fondamentali sotto il profilo occupazionale ma anche sotto quello della manutenzione e della valorizzazione del territorio, considerando lo stretto legame che c’è con il turismo.

Stiamo portando avanti un confronto a livello nazionale e abbiamo aperto un tavolo con il ministero per valutare eventuali interventi di sostegno, soprattutto sul versante commerciale, auspicando maggiori risorse per la ricerca di nuovi mercati.