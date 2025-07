ExperienceLazio.it, primo portale dedicato a diversificazione agricola

La piattaforma aiuterà a promuovere le imprese agricole del Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È stata presentata questa mattina, ExperienceLazio.it, la nuova piattaforma digitale dedicata alla valorizzazione delle attività multifunzionali delle aziende agricole del Lazio.

Il Portale della Diversificazione Agricola è una piattaforma digitale innovativa realizzata da Commodore Industries per promuovere le imprese agricole del Lazio.

L’obiettivo è supportare la crescita economica e la sostenibilità del settore, favorendo la connessione tra le imprese diversificate i cittadini, i turisti, gli operatori del territorio e gli enti pubblici.

L’iniziativa è articolata in due componenti principali: un portale web e una app mobile, che permettono di accedere a una rete di contenuti, servizi e schede informative sulle strutture ricettive, le attività enogastronomiche e i prodotti locali della Regione.

La nuova piattaforma online ExperienceLazio.it si rivolge a:

• Cittadini e turisti, alla ricerca di esperienze autentiche, strutture ospitali, prodotti a km zero;

• Operatori economici agricoli, che possono promuovere la propria offerta e attivare collaborazioni;

• Giornalisti, con accesso diretto a dati, contenuti e contatti verificati;

• Enti locali e istituzioni, interessati a mappare e valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio.

Ogni impresa agricola ha una scheda dedicata, completa di descrizione, immagini, video, geolocalizzazione, contatti e pulsanti di azione per la promozione e l’interazione.

L’Assessore al Bilancio, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, Giancarlo Righini, ha spiegato:

Si tratta di un’altra promessa mantenuta. La diversificazione delle attività agricole costituisce un pilastro essenziale dell’economia agricola della nostra Regione e agisce come un vero e proprio elemento di tenuta del tessuto agricolo spesso provato delle criticità economiche legate alle coltivazioni tradizionali. Intervenire nello sviluppo della diversificazione, quindi, significa intervenire per lo sviluppo non solo del comparto agricolo, ma anche per la crescita economica e sociale dell’intero sistema regionale e per la sua salvaguardia ambientale.

L’Assessore al Turismo, Ambiente e Sport, Elena Palazzo, aggiunge:

Con ExperienceLazio grazie alla sinergia tra assessorati, facciamo un passo concreto verso un turismo più autentico, esperienziale e legato alle eccellenze del nostro territorio. Tramite questa piattaforma digitale, collegata con il nostro portale visitlazio.com, i turisti e i cittadini potranno scoprire l’agricoltura multifunzionale del Lazio, entrando in contatto diretto con le aziende, i prodotti tipici e le esperienze locali. Un’opportunità straordinaria per valorizzare il nostro entroterra, promuovere l’enogastronomia e rafforzare il legame tra ruralità e innovazione. Il nostro impegno è quello di valorizzare al meglio il brand Lazio, attraverso un turismo capace di emozionare e di costruire legami profondi con i territori.

Considerando l’attuale consistenza delle imprese diversificate laziali, 1400 imprese iscritte negli elenchi regionali, la diversificazione è anche un’opportunità di occupazione per giovani e donne – ad esempio sono rosa oltre 1/3 degli imprenditori agrituristici – e contribuisce a contrastare lo spopolamento di aree marginali e montane, di salvaguardare campagne e boschi e non ultimo di diffondere pratiche di economia circolare.

La diversificazione offre proprio questa opportunità: poter immediatamente attivare un processo di crescita delle imprese agricole con importantissime e molteplici ricadute sull’intero sistema Lazio.

In termini operativi con ExperienceLazio.it, sarà possibile approfittare delle possibilità offerte nel Lazio da un quadro normativo decisamente avanzato in materia di multifunzionalità e multi imprenditorialità agricola per sviluppare tutta una serie di attività quali agriturismo, fattorie didattiche, esperienze di agricoltura sociale, oleo ed enoturismo, oltre agli innumerevoli servizi alla persona o alle aziende.