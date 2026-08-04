EXEMPLA, inaugurata a Napoli mostra su artigianato artistico campano

Maraio: ‘Le eccellenze del saper fare sono una leva strategica per la crescita della Campania’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

È stata inaugurata questa mattina, presso la Stazione Marittima di Napoli, ‘EXEMPLA – Il Grand Tour del Saper Fare Campano’, il percorso espositivo promosso dalla Regione Campania per valorizzare l’artigianato artistico regionale quale patrimonio culturale, identitario e volano di sviluppo turistico.

La mostra, che ha coinvolto le associazioni di categoria, racconta la ricchezza del saper fare campano attraverso 53 espositori provenienti da tutta la regione, rappresentativi di alcuni dei comparti più significativi dell’artigianato artistico: sartoria, arte presepiale, ceramica, porcellana, lavorazione del corallo, oreficeria, sculture in bronzo, intarsi lignei, lavorazioni in cuoio e pelle, con la realizzazione di borse, sandali, cinture e accessori di alta qualità.

All’inaugurazione hanno preso parte l’Assessore al Turismo, Promozione del Territorio e Transizione Digitale della Regione Campania Vincenzo Maraio, il Direttore generale per le Politiche culturali e il Turismo Rosanna Romano, il CEO e General Manager di Terminal Napoli Tommaso Cognolato e gli artigiani protagonisti dell’iniziativa.

Così l’Assessore Vincenzo Maraio:

EXEMPLA racconta una Campania autentica, fatta di talento, tradizione, creatività e imprese che custodiscono un patrimonio unico al mondo. L’artigianato artistico non rappresenta soltanto la nostra storia, ma è una leva strategica per la crescita economica e turistica della regione. Attraverso queste eccellenze promuoviamo un modello di turismo esperienziale capace di valorizzare i territori, creare nuove opportunità per le imprese e rafforzare l’identità della Campania sui mercati nazionali e internazionali. Investire sul saper fare significa investire sul futuro della nostra regione.

La mostra si inserisce nel programma di promozione della Campania in vista dei grandi appuntamenti internazionali che interesseranno Napoli e il territorio regionale nei prossimi mesi, con l’obiettivo di far conoscere ai visitatori stranieri le eccellenze dell’artigianato artistico campano.

Un’occasione per presentare al pubblico internazionale un patrimonio fatto di tradizione, creatività e qualità, favorendo l’incontro tra artigiani, operatori turistici, buyer e stampa specializzata e trasformando il saper fare campano in un autentico ambasciatore della regione nel mondo.