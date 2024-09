Ex Mercato Ittico di Napoli, al via i lavori di riqualificazione

Diventerà polo culturale in collaborazione con il Teatro Mercadante

Al via i lavori nell’ex Mercato ittico: per volontà del Sindaco Gaetano Manfredi la grande opera progettata da Luigi Cosenza in piazza Duca degli Abruzzi sarà restaurata e rifunzionalizzata per diventare un polo culturale in collaborazione con il Teatro Mercadante, legato anche all’uso del contiguo parco della Marinella recentemente bonificato.

Dopo la breve gestione in capo al CAAN e un’esperienza come sala per esposizione temporanea, il fabbricato è stato abbandonato per circa 10 anni con successiva occupazione da parte dei senza fissa dimora.

Dopo diversi sgomberi attuati negli anni, ultimo realizzato nell’aprile scorso, il Comune ha avviato un servizio provvisorio e straordinario di sorveglianza, finalizzato a consentire le attivitá progettuali, le indagini strutturali e tutto quanto necessario per affidare i lavori.

La conclusione dell’intervento, finanziato per 10 milioni di euro sul Fondo sostegno obiettivi del PNRR, è prevista nel 2026. Il progetto di fattibilità è stato redatto dal Servizio Progetti Strategici del Comune di Napoli, con il fondamentale supporto scientifico del Dipartimento di Architettura della Federico II di Napoli e dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma, Atenei interessati entrambi allo studio della fabbrica per la sua valenza architettonica ed ingegneristica.

La riqualificazione dell’ex Mercato ittico rappresenta un tassello fondamentale per il recupero di tutta l’area prossima al porto a cui dare, secondo la strategia dell’Amministrazione comunale, una nuova centralità urbana con destinazione culturale, a partire dalla collaborazione con il Teatro Stabile di Napoli, e di servizi pubblici per i cittadini.