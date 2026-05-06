Ex Forno: iter Community Hub del cibo nel quartiere Vasto a Napoli

Diamo forma a un nuovo spazio, insieme

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Prende avvio il progetto Ex Forno, promosso dall’Assessorato all’Urbanistica e dal Servizio Rigenerazione Urbana del Comune di Napoli e sviluppato da LAMA Impresa Sociale, con il coinvolgimento progressivo di realtà del territorio, tra cui scuole, servizi socio-sanitari, associazioni e realtà della filiera agroalimentare.

L’iniziativa riguarda il recupero dell’ex forno comunale in vico Vasto a Casanova 4, un edificio storico oggi in disuso, che l’Amministrazione intende restituire alla città come nuovo spazio pubblico.

Il futuro intervento darà vita a un Community Hub del cibo: uno spazio pubblico aperto e accessibile, dedicato ad attività e servizi legati all’alimentazione, alla salute e alla vita di comunità.

Inserito in un contesto urbano strategico e stratificato, tra il quartiere multiculturale del Vasto e l’area di Porta Capuana, il progetto punta a riattivare uno spazio di prossimità capace di generare relazioni, valorizzare competenze e contribuire alla costruzione di nuove pratiche quotidiane.

Dichiarazione dell’Assessore Laura Lieto:

Il progetto dell’Ex Forno nel rione Vasto rappresenta una tappa fondamentale della nostra strategia di rigenerazione urbana, dove il recupero fisico di uno spazio storico si fonde con una visione innovativa della politica del cibo. Non stiamo solo riaprendo un vecchio panificio, ma stiamo costruendo un luogo di cura e accoglienza per tutte le generazioni, dai bambini agli anziani. L’Ex Forno sarà la casa del cibo a chilometro zero, un ponte diretto tra le eccellenze della produzione campana e la tavola dei cittadini. All’interno della struttura nascerà un ristorante di comunità, uno spazio non solo dove mangiare prodotti di qualità della nostra terra, ma dove apprendere un nuovo modo di stare bene. Questo spazio sarà un presidio attivo contro le fragilità: vogliamo offrire risposte concrete a chi ha una relazione disfunzionale con il cibo e, in particolare, vogliamo impegnarci nella lotta all’obesità giovanile, che rappresenta una sfida cruciale per il benessere della nostra città. Per dare solidità scientifica a questa visione, lavoreremo in stretta collaborazione con la cattedra UNESCO per la nutrizione e la dieta mediterranea dell’Università Federico II, trasformando l’Ex Forno in un laboratorio permanente dove la ricerca incontra le pratiche quotidiane. Sarà uno spazio inclusivo dove chi ha problemi di salute o chi semplicemente desidera curarsi attraverso l’alimentazione troverà ascolto, consulenza e modelli alimentari sani, accessibili e sostenibili. Restituiamo al Vasto un luogo capace di nutrire non solo il corpo, ma anche il tessuto sociale e culturale di Napoli, partendo dai più piccoli per costruire una comunità più sana e consapevole.

Il percorso integra due dimensioni tra loro strettamente connesse: da un lato il recupero fisico dell’immobile, dall’altro un processo progressivo di ascolto, confronto e co-progettazione, che coinvolgerà abitanti, realtà locali e soggetti attivi sui temi del cibo, della salute e della cultura, anche attraverso il dialogo con esperienze analoghe in altre città.

Questo processo accompagnerà la definizione degli usi, dei servizi e del modello di gestione dello spazio.

La fase iniziale, avviata nei mesi di aprile e maggio 2026, è dedicata all’ascolto e all’attivazione del territorio, con l’obiettivo di costruire le condizioni operative e relazionali del futuro Hub.

Il percorso si svilupperà attraverso incontri pubblici, momenti di confronto e iniziative aperte alla cittadinanza, in un’ottica progressiva e partecipata.

Tre i temi che guideranno il lavoro: il cibo come elemento di prossimità e comunità; il cibo come leva di salute e prevenzione; la filiera agroalimentare e l’accesso a prodotti di qualità.

Parallelamente alle attività di coinvolgimento, sono previsti i seguenti passaggi operativi:

• aprile – maggio 2026: lavori di messa in sicurezza dell’immobile;

• aprile – giugno 2026: programma di eventi pubblici e incontri di ascolto;

• giugno 2026: consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica;

• novembre – dicembre 2026: consegna del progetto esecutivo e avvio delle attività propedeutiche ai lavori di restauro e rifunzionalizzazione.

Nelle prossime settimane prenderanno il via i primi incontri pubblici.

Per aggiornamenti e calendario delle iniziative è possibile consultare il sito exforno.it e seguire il progetto su instagram.com/ex_forno.