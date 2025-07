Evoluzioni Astratte al Museo Pinacoteca Arte Contemporanea di Teora (AV)

Le opere di Roberto Sanchez in mostra dal 19 luglio al 6 agosto

Nell’ambito delle ‘Mostre 2025’ del Museo Pinacoteca di Arte Contemporanea di Teora (AV), a cura di Nicola Guarino e Maurizio Vitiello, sarà inaugurata sabato 19 luglio 2025, alle ore 17:30, l’esposizione ‘Evoluzioni Astratte’ con opere recenti dell’artista Roberto Sanchez.

Sarà aperta sino a domenica 6 agosto 2025, orario 17:30/20:00, esclusa domenica.

Scheda della mostra

Roberto Sanchez opera nel panorama artistico a livello nazionale e internazionale dalla fine degli anni sessanta, a partire soprattutto dal gruppo di artisti della storica Galleria d’Arte di ‘San Carlo’ di Napoli, aperta da Raffaele Formisano.

Oggi dirige il ‘Museo Minimo’ di Napoli per la diffusione dell’arte contemporanea, fondato nel 2004, proseguendo una intensa attività espositiva. Oltre alla ricerca non figurativa, denominata ‘astrattismo progressivo’, come da scritti di Rosario Pinto, Sanchez spazia anche nel campo della fotografia, illustrazione e dell’editoria sull’immagine del territorio.

Sue opere si trovano in collezioni private e pubbliche; tra queste ultime ricordiamo: il Museo Civico di Morcone (AV), la Galleria di Arte Moderna di Loiano (BO), il Museo Civico di Macerata – Palazzo Buonaccorsi, la Galleria Comunale di Bressanone (BZ), il ‘Gina Lotta Artistamp Museum’ – Florida (USA), Museo-Pinacoteca di Arte Contemporanea di Teora (AV), la Casa della Cultura – Comune di Atrani (SA).

Hanno scritto su di lui molti critici, dal grande Luigi Paolo Finizio al sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello, che lo ha segnalato in più occasioni e che ha curato la recente monografia intitolata ‘Evoluzioni Astratte’.