Evento Premio Sacharov 2023 a Jina Mahsa Amini e ‘Donna, Vita e Libertà’

Il riconoscimento simboleggia un segno tangibile di solidarietà da parte dell’UE alle donne iraniane che perseguono la libertà e l’uguaglianza

In occasione della cerimonia di consegna del Premio Sacharov 2023 a Jina Mahsa Amini e al movimento ‘Donna, Vita e Libertà’ in Iran, martedì 12 dicembre, ore 9:00, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia organizza un evento in collegamento tra Roma e Strasburgo, presso Esperienza Europa -David Sassoli, in piazza Venezia 6c.

Partecipano, tra gli altri, la Vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, ed esponenti della società civile iraniana.

Il 19 ottobre 2023 scorso la Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo ha concesso il Premio Sacharov 2023 per la libertà di pensiero a Jina Mahsa Amini e al movimento di protesta iraniano ‘Donna, vita e libertà’.

Domani 12 dicembre alle 11:30 nella plenaria di Strasburgo si terrà la cerimonia di premiazione a cui non potranno partecipare i familiari della giovane curda, bloccati dalla polizia iraniana.

Prima della cerimonia di consegna, l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo organizza un evento, in collegamento tra Roma e Strasburgo, sul ruolo dell’Unione europea nella difesa dei diritti umani e sulla situazione in Iran.

L’evento sarà aperto a Roma da Antonio Tajani e conterà sulla presenza di Rayhane Tabrizi, attivista e Presidente di ‘Associazione Maanà’, di Maryam Pezeshki, artista ed attivista iraniana, e della Vicedirettrice vicaria del Corriere della Sera Barbara Stefanelli.

Da Strasburgo, oltre a Pina Picierno, S&D-PD, interverranno gli eurodeputati Salvatore De Meo, PPE-FI, Brando Benifei, S&D-PD, Nicola Danti, Renew-IV, Rosa D’Amato, Verdi, Carlo Fidanza, ECR-FdI, Marco Campomenosi, ID-Lega, e Laura Ferrara, NI-M5S, e l’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour.

I partecipanti di entrambi panel risponderanno anche alle domande degli studenti degli istituti Leonardo da Vinci e Biagio Pascal di Roma.

Moderano l’evento la Vicedirettrice del TG1 Rai, Maria Rita Grieco, da Roma e, da Strasburgo, il Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza.

Alle 11:30, all’inizio della cerimonia di premiazione, si aprirà il collegamento con la plenaria del Parlamento europeo.

Il Premio Sacharov 2023