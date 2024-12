Evento PE: ‘Donne e digitale: sicurezza ed empowerment’

Appuntamento l’11 dicembre tra Roma e Bruxelles nell’ambito della Settimana per la parità di genere 2024

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

In occasione della Settimana per la parità di genere 2024, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia organizza, mercoledì 11 dicembre, ore 10:15, un evento tra Roma – Esperienza Europa – David Sassoli – e Bruxelles con l’obiettivo di promuovere un dibattito sull’emancipazione, la parità di genere e le sfide digitali.

L’evento ‘Donne nel mondo digitale – Sicurezza ed empowerment’ affronta questioni fondamentali come le opportunità nei settori STEM, acronimo inglese di Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, e digitali, la lotta alla violenza di genere online e il fenomeno del deep fake.

Durante il dibattito saranno analizzate anche le normative europee chiave in materia, tra cui la Legge sui Servizi Digitali, il Regolamento sull’intelligenza artificiale e la recente direttiva contro la violenza sulle donne.

La giornata sarà aperta dagli interventi, in collegamento da Bruxelles, della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e della Vicepresidente Antonella Sberna, responsabile della Settimana per la parità di genere.

Sempre dal Parlamento europeo di Bruxelles prenderanno la parola anche Lina Gálvez, Presidente della Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, Ewa Kopacz, Presidente del gruppo di alto livello sull’uguaglianza di genere e la diversità, e José Luis Rodríguez Zapatero, ex primo Ministro spagnolo, che interverrà in occasione del 20esimo anniversario della legge spagnola contro la violenza sulle donne.

A Roma, a partire dalle 11:00, esperte e influencer nei settori della tecnologia e del digitale condivideranno esperienze e soluzioni innovative per affrontare sfide e opportunità per le donne nel mondo digitale.

Tra loro, Linda Laura Sabbadini, già Cirettrice centrale dell’Istituto Nazionale di Statistica e pioniera europea nelle statistiche per gli studi di genere, Donatella Cristiano, ingegnera, Presidente Nazionale di AIDIA, Laura Liguori, avvocata, Vicepresidente di Women & Tech, Maria Bosco, matematica e content creator di Geopop, il progetto editoriale che porta le Scienze nella vita di tutti i giorni, e Greta Rosa, giornalista e co-fondatrice di Typo Media.

Interverranno, inoltre, Elania Zito, ambasciatrice di DigitalEU con un focus su digitalizzazione e inclusività, Eleonora Francica, giornalista per Science Business e, Gian Marco Passerini, dell’Osservatorio Nazionale Media Digitali IDMO/EDMO/LUISS.

Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, aprirà i lavori con i saluti istituzionali.

Modera Metis Di Meo, autrice e conduttrice RAI.

Gli accrediti stampa verranno registrati all’ingresso.

L’evento sarà visibile sul canale YouTube del Parlamento europeo in Italia.

Background

L’incontro di Roma si inserisce nell’ambito della Gender Equality Week 2024 (GEW) del Parlamento europeo, che quest’anno si terrà dal 9 al 15 dicembre ed è dedicata al tema ‘Donne nel mondo digitale: sicurezza e empowerment’.

La Gender Equality Week, istituita come appuntamento annuale su iniziativa dell’attuale Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, ambisce a far sì che la prospettiva di genere sia presa in considerazione in molte delle aree di competenza dell’UE.

In Italia, oltre all’iniziativa di Roma, è in programma oggi, lunedì 9 dicembre, un incontro a Milano dal titolo ‘Donne e digitale: sicurezza ed empowerment per la parità‘.