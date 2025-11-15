Evento NBFC ‘Biodiversità, sostenibilità ambientale e alimentazione’

In programma all’Hotel San Francesco al Monte di Napoli il 17 novembre

‘Biodiversità, sostenibilità ambientale e alimentazione’ è il titolo dell’evento in programma a Napoli lunedì 17 novembre 2025 dalle ore 11:00 all’Hotel San Francesco al Monte, corso Vittorio Emanuele, 328, promosso dal National Biodiversity Future Center.

L’iniziativa approda a Napoli in un momento cruciale per il rapporto tra cultura del cibo e politiche di tutela: il 10 novembre scorso l’UNESCO ha espresso il primo parere favorevole all’iscrizione della cucina italiana nella lista del Patrimonio culturale immateriale, con decisione finale attesa a dicembre a New Delhi.

Luigi Fiorentino, Presidente NBFC, afferma:

Vogliamo mostrare come la biodiversità sia una leva strategica per la qualità, la sicurezza e la competitività dell’agroalimentare. Come National Biodiversity Future Center lavoriamo per aiutare istituzioni e imprese ad adottare modelli di gestione sostenibile e valorizzare il legame tra territori, saperi e filiere.

Il programma dell’iniziativa organizzata da Knowledge for Business prevede alle ore 11:00 i saluti istituzionali di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II; Ettore Bellelli, Presidente Coldiretti Campania; Fabrizio Marzano, Presidente Confagricoltura Campania; Carmine Fusco, Commissario CIA Campania.

La sessione introduttiva si concentra sulla presentazione delle strategie e dei servizi del National Biodiversity Future Center con il Presidente Luigi Fiorentino.

La sessione scientifica affronta, invece, il nesso tra tutela della biodiversità e salute con Annamaria Colao, chairholder della Cattedra UNESCO Federico II ‘Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile’, e il tema ‘Dal mare alla tavola’ con Aniello Anastasio, direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Alle ore 12:45, il conference lunch proporrà infine esperienze di buone pratiche di biodiversità realizzate sul territorio campano, con degustazioni di piatti e prodotti.

Partecipano Eurofish Napoli con Mariagrazia Avolio, responsabile qualità; la Cantina Sociale La Guardiense di Guardia Sanframondi, rappresentata da Titina Pigna, responsabile ricerca e sviluppo; il ristorante Oasis – Sapori Antichi di Vallesaccarda con la chef Michelina Fischetti e il titolare Carmine Fischetti; l’azienda agricola San Salvatore di Capaccio Paestum con il Direttore Antonello Ricco.

Conclude alle ore 14:30 un esponente del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Nel corso dell’evento, moderato da Nicola Saldutti, caporedattore del Corriere della Sera – Economia, è prevista anche la premiazione dell’Hackathon Biodiversità realizzato con le scuole superiori a Innovation Village, in collaborazione con Future Food Institute.

Sarà premiato il team vincitore sulla sfida ‘biodiversità marina’ con il progetto ‘Il mare non è un menu a senso unico’ di Mattia Luciano, Giovanni Paesano e Gabriele Di Leva, con la docente Giuliana Selo dell’IPSEOA Cavalcanti di Napoli.

Programma