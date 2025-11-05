Evento dedicato al Premio Nobel Friedman con Forza Italia Giovani Como

Appuntamento il 21 novembre alle ore 21:00 allo Yacht Club di Como

Compie mezzo secolo ma è più attuale che mai il celebre saggio di Milton Friedman (1912 – 2006, premio Nobel per l’Economia nel 1976) intitolato ‘There’s No Such Thing as a Free Lunch’, autentico grido d’accusa contro le degenerazioni della società assistenziale.

L’opera, distribuita in Italia con il titolo ‘Non esistono pasti gratis’, ritradotta nel 2024 da Istituto Liberale e oggi edita da Liberilibri, resta un autentico classico del pensiero liberale.

A questo libro sarà dedicato un evento venerdì 21 novembre alle ore 21:00 presso lo Yacht Club di Viale Giancarlo Puecher, 8 a Como.

L’incontro – un’occasione preziosa per discutere di libertà economica, responsabilità individuale e futuro del liberalismo – è promosso da Forza Italia Giovani Como, in collaborazione con Lorenzo Maggi, Presidente di Lodi Liberale, e con la sezione lombarda di Istituto Liberale, il più grande think-tank liberale in Italia.

Interverranno: Sergio Gaddi, Consigliere regionale e Segretario provinciale di Forza Italia, Lorenzo Maggi, Presidente di Lodi Liberale e autore della prefazione al libro di Friedman, Alessandro Borganti, Coordinatore regionale di Istituto Liberale, Michele Torsello, Vicesegretario provinciale di Forza Italia Giovani Como e Vicecoordinatore regionale di Istituto Liberale, e il Segretario provinciale canturino di Forza Italia Giovani Como Gianluca Fumagalli, promotore della serata.

Il libro di Friedman

In questa raccolta di saggi, preceduta dalla lunga intervista rilasciata a «Playboy» nel 1973, forse la più vivace e brillante introduzione al suo pensiero, Milton Friedman analizza in modo originale e spesso controintuitivo i temi più significativi del dibattito pubblico: le cause dell’inflazione, la struttura del welfare state, la violenza della pressione fiscale, la riforma del sistema scolastico, l’assurdità del sistema pensionistico. La sua prospettiva, radicalmente liberale, non sfocia però mai nell’utopismo.

Il fascino delle riflessioni di Friedman deriva dal fatto che le sue proposte partono da una positiva mancanza di illusioni verso le persone, dalla convinzione che una società possa funzionare meglio valorizzando l’individuo nella sua interezza, mettendo quindi all’opera anche quelli che in apparenza sono i suoi aspetti negativi, senza cercare di dar vita a un qualche liberticida “uomo nuovo”.

Quale società non si basa sull’avidità? Come dice un mio amico, l’unica cosa su cui si può assolutamente contare è che ogni altra persona metta i suoi interessi davanti ai tuoi. […] Quindi il problema dell’organizzazione sociale è come creare un sistema che permetta all’avidità di fare il minor danno possibile. Mi sembra che la grande virtù del capitalismo sia proprio quella di essere un sistema di questo tipo […] in cui il potere è ampiamente disperso e ognuno di noi ha il maggior numero possibile di alternative.

Ingresso libero.

Si consiglia la prenotazione per motivi organizzativi inviando una mail all’indirizzo figiovanicomo@gmail.com o un messaggio al profilo Instagram @figiovanicomo.