Evento a Montecitorio: le voci dei giovani al Parlamento italiano

Il 27 novembre nella Sala Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari incontro culturale con i giovani del nostro Paese

Un evento senza precedenti e significativo avrà luogo mercoledì, 27 novembre, ore 14:00, al Parlamento italiano.



Dopo aver organizzato in Vaticano l’interessante conferenza incentrata su solidarietà, legalità e pace, è stato il turno del Parlamento della Legalità Internazionale di farsi promotore dell’evento ‘Vivere i Principi Costituzionali tra servizio e credibilità: con i giovani per educare alla Vita’ nelle premesse del legislatore italiano.

Il grande merito di questo approccio sta nel creare un contesto favorevole affinché le opinioni delle giovani generazioni possano essere presentate ed ascoltate nel più importante forum politico italiano.

Attraverso il libro ‘Fotografando l’Anima – Perché i sentimenti non mentono’, Edizioni Ex Libris, a cura di Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco, che rappresenta un vero e proprio compendio delle espressioni e delle opinioni della nuova generazione, gli organizzatori intendono trasmettere, nell’attuale contesto internazionale gravato da conflitti apparentemente senza fine, che il desiderio più importante del momento è la pace.

L’evento, moderato da Nicolò Mannino, Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, sarà aperto dall’Onorevole Paolo Barelli, Capogruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati e l’Onorevole Renata Polverini.

Interverranno nel corso dei dibattiti: Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, Roberto Massucci, Questore di Roma, Massimiliano Latorre, alto ufficiale militare, la Dott.ssa Rosaria Giampetraglia, Università degli Studi di Napoli Parthenope, il Dott. Liborio Bloise, Avvocato, Brigida Alaimo, Assessore Comune Città Metropolitana di Palermo, Leonardo Lamberto Scaglione, Università Bocconi di Milano, Gianpaolo Trevisi, Direttore della Scuola Allievi della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, Prof. Sergio Picciurro, Dirigente Scolastico, e ultimo ma non meno importante Mons. Francesco Savino, Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana per l’Italia Meridionale.

Come ha più volte affermato Nicolò Mannino, il Parlamento della Legalità Internazionale continua a rappresentare un forum di discussione, di scambio di idee, ma soprattutto, in questi momenti in cui la guerra è sulla bocca di tutti, un mediatore e un moltiplicatore del messaggio di pace nel mondo.

Programma