Eventi sportivi Napoli, dispositivo di circolazione in via Caracciolo

In vigore dal 15 al 27 maggio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi ‘Città Partenope Sport in Tour’, ‘Festa del Minibasket’ e ‘Tennis and Friends – Salute e Sport’, il Comune ha disposto la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Francesco Caracciolo da venerdì prossimo, 15 maggio, fino a tutto mercoledì 27 maggio.

Le limitazioni riguarderanno il tratto compreso tra piazza della Repubblica e viale Dohrn.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-temporaneo-di-circolazione-in-via-francesco-caracciolo-per-gli-eventi-sportivi/