European Mobility Week, sigla accordi ‘MaaS Mobility as a Service’

La firma il 21 settembre a Palazzo Strozzi Sacrati

Riceviamo e pubblichiamo.

Domani, mercoledì 21 settembre, alle ore 10:30, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Edoardo Cosenza interverrà alla sottoscrizione degli accordi tra il Comune di Napoli e i partner che hanno aderito al Progetto MaaS.

Partner dell’iniziativa la Regione Campania e molti operatori di trasporto, anche dolce, oltre alle Università: Ente Autonomo Volturno EAV, Consorzio Unico Campania, GE.S.A.C. SpA, ANM SpA, BE CHARGE srl, Reby Italia srl, M.C. Consulting srl, LIME Technology srl, Helbiz Italia srl, GESCO Consorzio Cooperative Sociali, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in attuazione del PNRR, hanno finanziato il progetto ‘Mobility as a Service for Italy’ (Maas4Italy) promuovendo la sperimentazione di progetti pilota MaaS sul territorio nazionale, a partire da un campione di 3 comuni capoluogo di città metropolitane.

La Città di Napoli è risultata prima in graduatoria con il suo progetto ‘MaaS4Naples’.

Principali finalità del progetto MaaS4Naples sono:

• migliorare l’esperienza di viaggio dell’utente;

• riequilibrare la distribuzione modale degli spostamenti;

• promuovere modalità e comportamenti di mobilità energeticamente e ambientalmente più sostenibili;

• integrare l’infomobilità;

• espandere la digitalizzazione dei servizi di mobilità;

• incrementare la produttività del trasporto collettivo;

• rendere più equo l’accesso alla mobilità di qualità;

• migliorare il supporto alle fasce deboli, svantaggiate e diversamente abili di viaggiatori.

Ha dichiarato l’Assessore Cosenza: