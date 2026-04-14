‘European Democracy Shield’ al Teatro del Pavone di Perugia

Incontro del 16 aprile nell’ambito dellInternational Journalism Festival

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Nel contesto dell’International Journalism Festival di Perugia, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia organizzano l’incontro ‘European Democracy Shield: Strengthening Information, Defending Democracy‘, in programma giovedì 16 aprile dalle ore 17:00 alle 18:20 presso il Teatro del Pavone.

In un panorama informativo sempre più frammentato e conteso, il dibattito si concentrerà sul rapporto tra libertà di stampa, qualità dell’informazione e tenuta democratica.

Al centro del confronto, lo European Democracy Shield, iniziativa volta a rafforzare la resilienza democratica attraverso il contrasto alla disinformazione e il rafforzamento della fiducia dei cittadini nei media e nelle istituzioni.

Il panel, che si terrà in inglese, riunirà voci del mondo istituzionale, accademico e giornalistico per discutere il ruolo dell’Unione europea nella costruzione di ecosistemi informativi più solidi, trasparenti e pluralisti.

Interverranno: la Vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, in collegamento, la responsabile dell’unità Democrazia, Cittadinanza UE e Anti corruzione per la Direzione generale Giustizia e consumatori della Commissione europea Marie-Helene Boulanger, il Direttore generale per la comunicazione del Parlamento europeo Christian Mangold, il cofondatore della Daphne Caruana Galizia Foundation Matthew Caruana Galizia e il professore di sociologia presso il Centre for European Studies and Comparative Politics di Sciences Po di Parigi Federico Varese, offrendo prospettive complementari sulle principali sfide dell’informazione contemporanea e sulla necessità di tutelare la libertà di espressione.

Modera la giornalista Silvia Boccardi.