EuroLab – Green Edition: corso gratuito europrogettazione ambientale

Presentazione proprie candidature entro e non oltre le 23:59 del 19 settembre 2025

Il Comune di Napoli, tramite il Servizio Politiche Giovanili e il Centro Europe Direct di Napoli, in collaborazione con Cosvitec Scarl, ha aperto le candidature per EuroLab – Green Edition, un’opportunità formativa intensiva e completamente gratuita dedicata a 30 giovani.

L’evento, della durata di tre giorni, si svolgerà in presenza presso la sede Europe Direct Napoli, piazza Cavour 38, e mira a formare le nuove generazioni sui fondamenti dell’europrogettazione, con un focus specifico sulle tematiche ambientali e green.

Il bando è rivolto a 30 giovani tra i 18 e i 30 anni, residenti a Napoli, con un forte interesse per l’ambiente, l’innovazione e la partecipazione attiva.

L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare le competenze progettuali dei partecipanti e stimolare la loro partecipazione a bandi e opportunità finanziate dall’Unione europea.

Il programma di Eurolab – Green Edition si articola in tre giornate immersive:

• Giorno 1: Introduzione alla progettazione europea, con un approfondimento su quadro logico, fonti di finanziamento e target group.

• Giorno 2: ‘Green Med Cafè’, un’occasione unica per incontrare esperti, ricercatori e professionisti del mondo scientifico e ambientale in tavoli di discussione interattivi.

• Giorno 3: Project Work, dove i partecipanti svilupperanno un’idea progettuale. Il team che presenterà il progetto migliore vincerà un voucher per una mobilità europea gratuita offerta da Cosvitec.

L’evento si terrà in presenza a Napoli nei seguenti giorni:

• mercoledì 24 settembre 2025 – 9:00/18:00;

• giovedì 25 settembre 2025 – 9:00/18:00;

• venerdì 26 settembre 2025 – 9:00/18:00.

Le candidature devono essere presentate compilando il form online al seguente link: https://forms.gle/V97Y2Yzp6wcuTqgz9.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata per le ore 23:59 del 19 settembre 2025.

Poiché i posti sono limitati, verrà data priorità all’ordine di arrivo delle richieste.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Europe Direct Napoli all’indirizzo europedirect@comune.napoli.it.