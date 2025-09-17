Eurodeputati della Commissione Agricoltura visitano Italia

La delegazione era guidata da Veronika Vrecionová
I membri della Commissione si sono confrontati con produttori, esperti e stakeholder del Nord Italia sull’utilizzo di innovazioni, nuove tecnologie e agricoltura intelligente.
Una delegazione della commissione per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale ha visitato l’Italia in missione ufficiale dal 15 al 17 settembre.
La delegazione comprendeva membri provenienti da Repubblica Ceca, Danimarca, Italia, Portogallo, Romania e Spagna.
Gli europarlamentari hanno visitato, tra le altre cose, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’Ente Nazionale Risi e il sito di produzione del Parmigiano Reggiano.
Hanno discusso di tecniche di produzione sostenibili con i produttori di mais e riso, e di bioenergia con gli allevatori e i rappresentanti della società AB Energy.
La visita si è conclusa con uno scambio di opinioni con i rappresentanti di Regione Lombardia.
La Presidente della Commissione AGRI, Veronika Vrecionová (ECR, CZ) ha dichiarato al termine della visita:
Siamo all’inizio delle nostre discussioni sulla futura PAC, che plasmerà il futuro dell’agricoltura europea dopo il 2027.
L’Italia, con le sue straordinarie eccellenze agroalimentari, ci ha fornito in questi giorni spunti importanti: ciò che abbiamo ascoltato durante la nostra missione ci aiuterà a comprendere meglio le esigenze degli agricoltori e le sfide che devono affrontare.