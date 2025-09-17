Eurodeputati della Commissione Agricoltura visitano Italia

La delegazione era guidata da Veronika Vrecionová

I membri della Commissione si sono confrontati con produttori, esperti e stakeholder del Nord Italia sull’utilizzo di innovazioni, nuove tecnologie e agricoltura intelligente.

Una delegazione della commissione per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale ha visitato l’Italia in missione ufficiale dal 15 al 17 settembre.

La delegazione comprendeva membri provenienti da Repubblica Ceca, Danimarca, Italia, Portogallo, Romania e Spagna.

Gli europarlamentari hanno visitato, tra le altre cose, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’Ente Nazionale Risi e il sito di produzione del Parmigiano Reggiano.

Hanno discusso di tecniche di produzione sostenibili con i produttori di mais e riso, e di bioenergia con gli allevatori e i rappresentanti della società AB Energy.

La visita si è conclusa con uno scambio di opinioni con i rappresentanti di Regione Lombardia.

La Presidente della Commissione AGRI, Veronika Vrecionová (ECR, CZ) ha dichiarato al termine della visita: