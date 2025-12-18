EURO U17: Kesia Reale Oro pugilato. Congratulazioni di Ferrante

Gli auguri da parte dell’Assessore allo sport del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, a nome proprio e di tutta l’Amministrazione comunale, esprime le più vive e sentite congratulazioni alla pugile napoletana Kesia Reale per la straordinaria vittoria del Campionato Europeo Under 17.

Un risultato di grande prestigio che rappresenta motivo di orgoglio per la città di Napoli e testimonia il valore, l’impegno, il talento e la determinazione di una giovane atleta che, con il suo percorso sportivo, diventa esempio positivo per le nuove generazioni.

L’Assessore Emanuela Ferrante dichiara:

Il successo di Kesia Reale è il frutto di sacrificio, passione e dedizione. Come Amministrazione comunale continuiamo a credere nello sport come strumento di crescita personale, inclusione sociale e affermazione dei valori di lealtà e rispetto.

L’Amministrazione comunale rinnova a Kesia Reale i complimenti per il traguardo raggiunto, augurandole di proseguire il proprio cammino sportivo con ulteriori successi e soddisfazioni, portando sempre con sé i colori e i valori della nostra città.