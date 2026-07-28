EUG Salerno 2026: tutela degli atleti assicurata dal Longevity Corner

Truck medico per screening gratuiti e informazioni su alimentazione, attività fisica e prevenzione a studenti/atleti e accompagnatori

Riceviamo e pubblichiamo.

Sport, divertimento, salute. Non manca nessun ingrediente alla ricetta degli EUG Salerno 2026, i Giochi Europei Universitari in corso di svolgimento tra Salerno ed Avellino.

E se le competizioni sportive sono ormai entrate nella fase calda e il divertimento la fa da padrone in Piazza del Sapere, all’Università degli Studi, dove è stata allestita la FanZone, ogni sera meta di centinaia di studenti/atleti, la salute è stata garantita in questi primi dieci giorni di competizioni dal Longevity Corner, il truck medico per screening gratuiti e informazioni su alimentazione, attività fisica e prevenzione a studenti/atleti e accompagnatori.

Ogni giorno vengono offerte visite specialistiche di Cardiologia, Dermatologia, Medicina interna e screening metabolico, Urologia e andrologia, Screening senologico, Odontoiatria a tutti i partecipanti ai Giochi previa prenotazione.

Inoltre è stato attivato, su richiesta, anche un servizio di screening oncologico con consulenza nutrizionale ecoguidata.

Il Rettore Virgilio D’Antonio dice:

Credo sia una delle iniziative a latere dei Giochi più importanti ed utili dei Giochi. Mettiamo a disposizione di tutti la professionalità del nostro Dipartimento di Medicina e Chirurgia coinvolgendo non soltanto il corpo docenti ma anche l’area degli studenti e degli specializzandi. Un’iniziativa importante che valorizza la professionalità dell’area sanitaria dell’Ateneo.

Il Longevity Corner nasce da una proficua collaborazione tra l’Università ed il CUS Salerno da sempre sensibile alla salute degli studenti/atleti.

Il Presidente del CUS Lorenzo Lentini sottolinea:

Questo è un valore aggiunto dei Giochi, una grande iniziativa che coniuga in maniera esemplare lo sport e la salute. Il Longevity Corner è diventato il punto di riferimento per tanti nostri ospiti, atleti che diventeranno ambassador in Europa di un nuovo e più attuale stile di vita.

Ideatore ed organizzatore del Longevity Corner è stato Antonio Bianchi, un’esperienza collaudata nel mondo della sanità.

Bianchi dice: