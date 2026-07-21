EUG Salerno 2026: le prime medaglie nel Tennistavolo a squadre

A Zamojski Academy, Polonia, e Parigi, Francia, l’oro nel Tennistavolo a squadre

Riceviamo e pubblichiamo.

EUG Salerno 2026, è già tempo di prime medaglie ai Giochi Europei Universitari in programma fino al 1° agosto ed organizzati – per la prima volta in Italia – grazie alla sinergia tra l’Università di Salerno, il CUS Salerno e l’ADISURC e il supporto di FederCusi e della Regione Campania, nelle strutture sportive del Campus di Fisciano e Baronissi ed in quelle di 13 comuni delle province di Salerno e Avellino.

Sono Polonia e Francia, rispettivamente al maschile e al femminile, ad aggiudicarsi i primi due ori dell’ottava edizione dei Giochi.

Per la Polonia a salire sul gradino più alto del podio è stata la Zamojski Academy che in finale ha superato l’Università di Pécs.

Il team polacco composto da Jakub Stecyszyn, Artur Grela e Szymon Kolasa si è imposto con il risultato di 3 – 2 contro il trio ungherese formato da David Szantosi, David Molnar ed Erik Huzsvar a cui invece è andata la seconda piazza e dunque la medaglia d’argento.

Come da prassi nel tennistavolo – prive di finale per il terzo posto – sono due i bronzi assegnati: a completare il podio quindi l’Università di Oporto e l’Università di Vienna.

Al femminile a trionfare è stata l’Università di Parigi: 3 – 0 il risultato della finale disputatasi nella giornata di ieri, lunedì 20 luglio, al PalaSele contro gli Sloveni dell’Università di Ljubljana.

Medaglia d’oro, dunque, per il trio francese composto da Lilan Li, Agathe Avezou e Leili Mostafavi, argento invece per le slovene Katarina Strazar, Lea Paulin e Gaja Mavri.

Per quanto riguarda i bronzi raddoppia il bottino l’Ungheria con l’Ateneo di Pécs che, dopo l’argento nel torneo a squadre maschile, si aggiudica il bronzo nel femminile insieme all’Università di Zagabria.