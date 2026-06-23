EUG Salerno 2026: gli impianti sportivi coinvolti

Gli European Universities Games sono in programma dal 18 luglio al 1° agosto

Riceviamo e pubblichiamo.

Mentre continua la marcia di avvicinamento a EUG Salerno 2026 – il grande evento che caratterizzerà l’estate salernitana in programma dal 18 luglio al 1° agosto – i riflettori si accendono sui comuni coinvolti.

Non solo i Campus di Fisciano e Baronissi: l’evento si prepara a invadere l’intero territorio con una rete di strutture d’eccellenza extra-campus, pronte a ospitare oltre 4.000 atleti.

È stata ufficializzata la mappa definitiva degli impianti dislocati nei comuni coinvolti e destinati alle competizioni e agli allenamenti delle diverse discipline in programma.

Tale organizzazione avrà come fulcro nevralgico i campus universitari di Fisciano e Baronissi dell’Università degli Studi di Salerno accompagnati da una serie di strutture d’eccellenza dislocate su tutta la provincia di Salerno e in parte anche su quella di Avellino.

Nel particolare i comuni salernitani interessati che ospiteranno gli eventi della manifestazione saranno quelli di Baronissi, Fisciano, Sarno, Roccapiemonte, Nocera Inferiore, Mercato San Severino, Montoro, Bellizzi, Eboli, Pellezzano e Pontecagnano.

Sarà impiegato inoltre anche il PaladelMauro, ubicato nella provincia di Avellino, il quale ospiterà le competizioni di Futsal. Tutti gli impianti coinvolti sono ben collegati alle residenze che ospiteranno gli atleti impegnati negli EUG.

La pianificazione degli impianti per l’evento risponde a una precisa strategia logistica volta a massimizzare l’efficienza degli spostamenti, ridurre i tempi di percorrenza e garantire agli atleti le migliori condizioni di comfort e concentrazione.

Il modello organizzativo si sviluppa secondo una struttura che vede nei Campus dell’Università degli Studi di Salerno il nucleo centrale e pulsante dell’intera manifestazione.

Laddove la specificità delle discipline o l’elevato numero di squadre iscritte ha richiesto spazi aggiuntivi, l’organizzazione ha saputo fare rete con il territorio, coinvolgendo impianti storici e palazzetti d’avanguardia nelle province di Salerno e Avellino.

Il polo del calore del Cilento: Eboli

Il comune di Eboli rappresenta la trasferta geograficamente più impegnativa dalle Residenze, 39,2 km per circa 32 minuti di percorrenza, ma mette a disposizione due infrastrutture di rilievo internazionale:

– PalaSele: una delle strutture indoor più capienti e versatili della regione. Sarà la sede esclusiva del tennistavolo, ospitando un imponente allestimento combinato di 14 tavoli complessivi, 8 dedicati alle gare ufficiali e 6 alle sessioni di riscaldamento e allenamento;

– Stadio Dirceu: impianto outdoor polivalente dotato di ottimi servizi logistici, scelto come palcoscenico ufficiale per i match competitivi del torneo di rugby a 7.

L’asse dell’Agro Nocerino-Sarnese: Sarno e Nocera Inferiore

Quest’area si specializza nella gestione di grandi flussi e nella preparazione atletica, grazie a impianti situati tra i 20 e i 25 minuti di distanza dai Campus:

– Pala Coscioni – Nocera Inferiore: palazzetto indoor d’eccellenza, destinato a ospitare le cruciali e spettacolari gare ufficiali di futsal, Calcio a 5;

– Stadio Felice Squitieri – Sarno: struttura outdoor che ospiterà una parte rilevante dei match ufficiali di calcio maschile.

– Pala Finamore & Pala Filanda – Sarno: due strutture indoor interamente dedicate ai turni di allenamento e preparazione tecnica per le squadre di basket.

Mercato San Severino

Situato in una posizione strategica a ridosso dei Campus, tra i 5 e i 15 minuti di percorrenza, il comune di Mercato San Severino è stato individuato come il vero e proprio “quartiere generale” per i training di diverse discipline:

Ben tre palestre indoor saranno dedicate esclusivamente agli allenamenti di pallavolo:

– il Centro Sportivo San Lorenzo, 9,7 km, 13 min;

– la New Sport Hall, 8,2 km, 10 min;

– la Palestra Comunale, 5 km, 9 min;

– Stadio Margiotta: campo outdoor riservato alle sessioni di allenamento del rugby a 7.

– Stadio Superga: Impianto outdoor dedicato alla preparazione e al riscaldamento delle squadre di calcio maschile.

Montoro e Avellino

Il coinvolgimento della vicina provincia di Avellino garantisce strutture di grande tradizione sportiva:

– PalaDelMauro – Avellino: storico palasport indoor, situato a 31 km dalle Residenze, circa 34 minuti, che presterà il suo parquet per le gare ufficiali di futsal.

– Palazzetto di Montoro: Struttura indoor polivalente che accoglierà le sessioni di allenamento sia per il futsal che per la pallamano.

– Stadio Sandro Pertini – Montoro: impianto outdoor che ospiterà una selezione di partite ufficiali del torneo di calcio maschile.

Salerno e Comuni limitrofi – Pontecagnano, Bellizzi, Pellezzano

Le strutture distribuite nei comuni della prima cintura urbana garantiscono un ottimo bilanciamento tra capienza tecnica e tempi di percorrenza contenuti.

Le gare ufficiali di basket saranno distribuite su tre importanti parquet indoor della provincia:

– il PalaPontecagnano a Pontecagnano, 24,1 km, 23 min;

– il PalaSilvestri a Salerno città, 13,8 km, 18 min;

– il PalaBerlinguer a Bellizzi, 32,2 km, 30 min.

Altre strutture

– I campi comunali di Salerno: struttura outdoor dotata di 6 campi da gioco per ospitare la fase competitiva del torneo di tennis, 13 km, 14 min.

– PalaCapriglia – Pellezzano: impianto indoor situato a soli 7 km dalle sistemazioni centrali, 10 minuti di viaggio, destinato a ospitare i match ufficiali di due discipline: il futsal e la pallamano;

– PalaPalumbo – Salerno: palazzetto indoor strategico che, similmente al PalaCapriglia, farà i doppi turni ospitando le gare ufficiali sia di futsal che di pallamano, 13,4 km, 15 min;

– Stadio Duca Enzo Fieschi Ravaschieri – Roccapiemonte: campo outdoor inserito nel circuito ufficiale delle competizioni di calcio maschile, 11,3 km, 15 min.