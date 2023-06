‘Etnica 2023’ a Vicchio (FI): 25 anni di musica e incontro di culture

Dal 29 giugno al 2 luglio nel centro storico del comune mugellano

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un’occasione unica per conoscere, e far conoscere, tradizioni, costumi e abitudini di popoli diversi e lontani fra loro; per esplorare; per promuovere integrazione. Con la musica, la cultura, le arti.

È ‘Etnica’, festival multiculturale che da 25 anni si tiene a Vicchio (FI), con un’invasione di suoni, colori, sapori dal mondo.

A organizzarlo dal 29 giugno al 2 luglio il Jazz Club of Vicchio e il Comune di Vicchio in collaborazione con Toscana Musiche.

Nel corso degli anni si sono avvicendati tantissimi gruppi italiani e internazionali, quest’anno si esibiranno Avitabile e i Bottari di Portico, Après la classe, Alameda Dosoulma, Tullio De Piscopo.

E se la musica è da sempre la grande protagonista, altrettanto importanti sono le arti e le iniziative culturali: dalle mostre alla cucina, dall’arte ai laboratori, dalle arti di strada al mercato etnico.

Oltre al palcoscenico naturale della piazza quale luogo di incontro di culture diverse, il Teatro Giotto ospiterà spazi e momenti di riflessioni, per confrontarsi su realtà diverse con le parole dei protagonisti, ad esempio con la proiezione del film ‘Trieste è bella di notte’ e il successivo dibattito su accoglienza e asilo, mentre il Vicolo de’ Medici sarà una sorta di salotto con presentazione di libri, spettacoli teatrali.

Spazio anche alla danza, anzi alle varie danze del mondo a ‘Dancing Worlds’ con le performance di InEphemera, danze orientali con contaminazioni dal mondo arabo e mediterraneo, i TeamBallo di Bologna, danze europee, la Scuola danza spagnola e flamenco del Teatro dell’Affratellamento, Tarante Fiorentine.

L’edizione numero 25 si apre giovedì 29 giugno con Enzo Avitabile ed i Bottardi di portico & Black tarantella band.

A seguire, venerdì 30 giugno, gli Après la classe mentre sabato 1° luglio è la volta degli spagnoli Alameda Dosoulna.

Domenica 2 luglio, gran finale con Tullio De Piscopo.

Dice il Presidente Eugenio Giani:

La Toscana è terra di cultura e di incontro di culture. La sua straordinaria vitalità culturale è testimoniata dalle numerose e varie manifestazioni e iniziative che la punteggiano, dalle grandi città ai piccoli borghi, dall’inverno all’estate. ‘Etnica’ è una di queste, una manifestazione che raggiunge la venticinquesima edizione inserendosi a pieno titolo tra i festival ‘storici’ toscani.

Sottolinea il Sindaco di Vicchio, Filippo Carlà Campa:

Peculiarità di ‘Etnica’ è di essere luogo d’incontro e agorà culturale che inizia dalla musica, musica quale espressione della cultura dei popoli. Lo facciamo da 25 anni, con il medesimo entusiasmo della prima volta e la voglia di dare ogni anno un’offerta culturale di livello. Una manifestazione che si è ritagliata un proprio importante spazio nel panorama toscano e non solo.

L’ingresso al centro storico prevede un biglietto simbolico di 3 euro per ogni sera ed un abbonamento a 10 euro per l’intero festival: e nel centro storico ci saranno attività dalle 19.00 fino a tarda notte.

Si potrà ascoltare concerti, partecipare a laboratori di danza e percussioni, vedere esibizione di ballerine e ballerini, visitare il mercatino etnico, mangiare allo street food oppure fare una cena a tema diversa, ascoltare le selezioni musicali sempre a tema dei dj.

Commenta Gianni Pini di Associazione Music Pool:

Quattro giorni densi di concerti e tanto altro… imperdibile l’appuntamento di Vicchio con i colori della musica, una collaborazione con Music Pool che si conferma per una Toscana sempre più ricca di musica.

E il Direttore artistico di Etnica Nicola Cipriani afferma: