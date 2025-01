Ethos – Etica e società

Norma di vita, convinzione, comportamento pratico dell’uomo e delle società.

Come può l’azione umana condizionare le sorti della collettività?

E in che modo la collettività si conforma nel suo assetto alle nuove esigenze umane in una società condizionata da progresso e tecnologie?

La riflessione che sorge da tali interrogativi conduce ad una lettura univoca del potenziale umano. Il comportamento pratico, ethos appunto, da cui scaturisce l’effetto del cambiamento costante, è presupposto della scelta, espressione dell’alternativa alla regola.

Il sistema di valori, frutto di tale azione creativa, costituisce la base di disciplina dei rapporti sociali, permeandone le sovrastrutture.

L’indagine protesa alla scoperta delle profonde ragioni sottese alle norme etiche costituisce il sentiero di tale percorso di conoscenza.

La frammentarietà dei tempi moderni, le sovversioni di quegli schemi che per secoli hanno contribuito lentamente alla definizione strutturale della società nella sua essenza, hanno indotto inevitabilmente l’uomo a misurarsi con i propri limiti con coscienza, rafforzando le proprie consapevolezze.

La libertà di critica, facoltà riconosciuta in quest’ottica all’Homo faber, uomo artefice del proprio destino, prototipo della modernità, ha però nel tempo rivelato il suo lato oscuro, che si rinviene in quel disorientamento dei valori quale inevitabile concausa fisiologica.

Ed è qui che l’etica, intesa nella sua accezione primaria, nella sua ‘universalità relativa’, rappresenta la via di fuga, la luce al di fuori dell’oscurità dello smarrimento dei modelli.

La richiesta di un’etica si fa tanto più urgente, quanto più il disorientamento manifesto dell’uomo, non meno di quello nascosto, aumenta senza misura

Martin Heidegger, Lettera sull’umanesimo

Si evince, dunque, che l’etica altro non è che l’insieme dei valori oggettivi, di quelle consuetudini umane, volti al conseguimento del benessere collettivo ed alla felicità individuale che assurge ad assetto unico di norme sociali regolanti i rapporti tra individui, il cui scopo ultimo si concreta nella sana omologazione finalizzata al rispetto dell’altro.

In questo spazio di riflessione, i grandi temi della società contemporanea saranno oggetto di indagine e connessione agli interrogativi attuali, in una cornice in cui, inequivocabilmente, progresso e tecnologia, contribuiscono ad abbozzare quel meraviglioso affresco che è l’esistenza umana.

La giustizia e la responsabilità sociale, i diritti umani, le scelte politiche, il concetto di solidarietà ed individualità nella dimensione collettiva hanno da sempre mutato le proprie vesti in perfetta aderenza alla visione del mondo corrente, giungendo, così, ai nostri tempi.

Dinnanzi a tanto mutare, a tanto dinamismo cangiante, come possono le singole società civili trattenere in una costante lotta contro l’incedere del tempo, l’unicità di quei valori etici universali, sperimentati nell’evoluzione umana?

Abbracciando le sfide del futuro nell’attuale dimensione sociale globale, difendendo pur sempre il valore delle radici culturali identitarie, amando e rispettando ciò che è stato, conservandone la memoria.