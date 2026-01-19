Estesa allerta gialla vento su pianure centro-settentrionali Toscana

In vigore fino al 20 gennaio
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Forti venti di grecale continuano a interessare la Toscana centro-settentrionale, l’area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, il Valdarno inferiore e la Valdelsa – Valdera.
Per queste zone la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha esteso l’allerta di codice giallo per vento all’intera giornata di domani, martedì 20 gennaio.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.