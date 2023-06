Estate in Rocca Sanvitale a Fontanellato (PR)

Vivere il Castello con nuove esperienze dal 17 giugno al 24 settembre 2023

Estate con 14 eventi a tema speciale alla Rocca Sanvitale di Fontanellato, a 19 km da Parma. Ecco il programma delle iniziative organizzate dal Museo Rocca Sanvitale ed i mercatini davanti al maniero che qualificano da tanti anni il paese come “città dei mercati”.

Sabato 17 giugno 2023: aspettando il Solstizio d’Estate con Spiriti in Castello, evento con aperitivo.

Alle ore 19:00, al via un viaggio nella magia che rievoca le strabilianti performance dei medium di epoca vittoriana. Il mentalista Francesco Busani, illusionista emiliano, vi guiderà in una vera e propria experience che prevede anche un momento conviviale con aperitivo in castello.

Molti pensano agli spiriti come manifestazioni fisiche: io li intendo più come pensieri che ci attanagliano e comprimono le idee nella nostra testa. In un castello è impossibile non ascoltare le storie dei muri, dei pavimenti e dei dipinti. Storie che con un silenzio assordante ci rimbalzano nella mente fino a spaventarci.

Così il mentalista Francesco Busani presenta ‘Spiriti in Castello’ lo spettacolo – evento all’antica corte di pianura in provincia di Parma, dove tra una suggestiva visita guidata al maniero in cui si racconteranno strani fenomeni accaduti nella roccaforte e momenti sospesi di magia che rievocano le strabilianti abilità dei medium di epoca vittoriana, gli spettatori potranno rivivere l’atmosfera che a fine Ottocento elettrizzava i salotti del’epoca quando si iniziava a parlare di Spiritismo.

Francesco Busani è autore di Mentalismo con la Ouija, dedicata agli illusionisti, ai ricercatori, alle persone desiderose di capire i segreti del paranormale. Lo spettacolo è sconsigliato ai minori di anni 16. Lo spettacolo si svolge anche in caso di maltempo. La prenotazione è obbligatoria: rocca@fontanellato.org

Domenica 18 giugno: aperitivo – merenda nel grande parco giardino dell’Ottocento con visita guidata alla Rocca. Tra natura e arte aperitivo culturale nel romantico parco giardino dei Conti Sanvitale adiacente alle ex scuderie davanti al castello di Fontanellato (PR) con visita guidata alla Rocca Sanvitale. Ore 15:30 visita guidata tematica alla Rocca Sanvitale. Ore 16:30 aperitivo conviviale nel parco privato di fronte al Castello.

L’Aperitivo Merenda è firmato Il Bistrot – In Villa. Al suo interno, in un vero capolavoro botanico, i Conti Sanvitale avevano creato serre fredde, esedre, cineserie e scorci paesaggistici tuttora esistenti. C’è persino un piccolo castello, la Rocchetta in miniatura, collocata scenograficamente tra le alte alberature che piacerà moltissimo ai bambini. Il giardino romantico, ricco di alberi secolari, è arricchito dalla presenza della meridiana risalente al 1882 e di una pagoda cinese. La prenotazione è obbligatoria: rocca@fontanellato.org

Domenica 18 giugno 2023: Mercatino dell’Antiquariato di Fontanellato con visite guidate alla Rocca. Il mercatino dell’antiquariato di Fontanellato nella piazza davanti al Castello, vie e portici, si qualifica con oggettistica di spessore storico e d’arte. Possibilità di visitare la Rocca Sanvitale con visite guidate. Informazioni: rocca@fontanellato.org

Domenica 25 giugno: visite guidate al Parco dell’Ottocento e alla Rocca Sanvitale in abbinamento alla mostra mercato Rocca e Natura in cui i turisti potranno prenotare la visita guidata al castello, che fu storica dimora della dinastia Sanvitale per oltre 500 anni, e poi la tappa al parco giardino ottocentesco delle ex Scuderie.

I bambini resteranno incantati dalla Camera Ottica della roccaforte, gioco di prismi e specchi che permette di sbirciare segretamente cosa accade in piazza, stando al buio chiuso nella torretta senza finestre. L’orario verrà comunicato al momento della prenotazione: rocca@fontanellato.org

Domenica 25 giugno 2023: Rocca e Natura – Edizione Solstizio d’Estate, piccola e caratteristica mostra – mercato con sezioni dedicate ad hobbisti, maestri dell’ingegno, ceramisti, artisti del raku e del vetro soffiato, dalle 8 alle 18.30, in piazza della Rocca Sanvitale. Possibilità di visitare la Rocca Sanvitale con visite guidate. Informazioni: rocca@fontanellato.org

Domenica 16 luglio: Mercatino dell’Antiquariato a Fontanellato con visite guidate alla Rocca. Il mercatino dell’antiquariato di Fontanellato nella piazza davanti al Castello, vie e portici, si qualifica con oggettistica di spessore storico e d’arte. Si svolge ogni terza domenica del mese dalle 7:30 alle 18:30 – con specifici banchi di espositori attorno alla Rocca Sanvitale e lungo i portici. Possibilità di visitare la Rocca Sanvitale con visite guidate. Informazioni: rocca@fontanellato.org

Domenica 23 luglio: visite guidate a tema al parco e alla Rocca dei Sanvitale. Di fronte al maniero, un percorso turistico culturale racconta in date uniche l’anima ottocentesca del paese: facendovi ripercorrere i passi delle dame con cappello, guanti e ombrellino, narrandovi la moda di creare erbari, la passione per gli esotismi e la botanica fino alle scoperte scientifiche di cui si dialogava nei salotti culturali del tempo. La prenotazione è obbligatoria: rocca@fontanellato.org

Domenica 20 agosto: Mercatino dell’Antiquariato di Fontanellato con visite alla Rocca. Si tratta di uno dei più importanti e qualificati mercati del nord Italia, da vent’anni presente nel circuito consolidato delle mostre – mercato d’antiquariato. Numerosi espositori propongono tutto ciò che può affascinare un appassionato di antichità o di modernariato. Possibilità di visitare la Rocca Sanvitale con visite guidate. Informazioni: rocca@fontanellato.org

Domenica 27 agosto 2023: visite guidate al Parco dell’Ottocento e alla Rocca Sanvitale, l’anima verde di Fontanellato si svela. Percorso completo al castello con giardino pensile e camera ottica, visita al parco delle ex scuderie e mostra mercato Rocca e Natura. L’orario verrà comunicato al momento della prenotazione: rocca@fontanellato.org

Domenica 27 agosto 2023: mostra mercato Rocca e Natura, come ogni quarta domenica del mese, con sezioni dedicate ad hobbisti, maestri dell’ingegno, ceramisti, artisti del raku e del vetro soffiato, dalle 8:00 alle 18:30, in piazza della Rocca Sanvitale, attorno al Castello e nelle vie porticate. Possibilità di visitare la Rocca Sanvitale con visite guidate. Informazioni: rocca@fontanellato.org

Domenica 17 settembre: aperitivo – merenda culturale nel grande parco giardino dell’800 con visita guidata alla Rocca. Tra natura e arte ricco aperitivo culturale nel romantico Parco Giardino dei Conti Sanvitale adiacente alle ex scuderie davanti al castello di Fontanellato (PR) con visita guidata alla Rocca Sanvitale. L’ampio parco secolare: sorge davanti alla Rocca ed era, sino al XIX secolo, parte integrante del castello stesso e lo collegava all’esterno del paese mediante un accesso privilegiato.

Ore 15:30 visita guidata tematica alla Rocca Sanvitale. Ore 16:30 aperitivo conviviale nel parco privato di fronte al Castello. L’Aperitivo Merenda è firmato Il Bistrot – In Villa. La prenotazione è obbligatoria: rocca@fontanellato.org

Domenica 17 settembre: Mercatino dell’Antiquariato con visite guidate alla Rocca. Il mercatino dell’antiquariato di Fontanellato nella piazza davanti al Castello, vie e portici, si qualifica con oggettistica di spessore storico e d’arte. Si svolge ogni terza domenica del mese dalle 7:30 alle 18:30 – con specifici banchi di espositori attorno alla Rocca Sanvitale e lungo i portici. Possibilità di visitare la Rocca Sanvitale con visite guidate. Informazioni: rocca@fontanellato.org

Domenica 24 settembre 2023: visita guidata alla Rocca e concerto di clavicembalo. Una visita guidata come non l’avete mai fatta alla Rocca Sanvitale di Fontanellato dove si rinnova la proposta dei tour culturali al maniero con il format ‘Visita guidata alla scoperta della musica di Casa Sanvitale e concerto finale di clavicembalo: nuove emozioni in Rocca’.

Alle ore 17:00, la voce della guida del Castello si accorda alla voce chiara e brillante, nella ricchezza di armonici e bassi, dell’antico clavicembalo seicentesco restaurato. Il concerto finale è firmato dal maestro Andrea Chezzi, il quale eseguirà brani di Bernardo Pasquini, Domenico Scarlatti e Baldassare Galuppi, si tratta di autori italiani attivi tra la fine del XVII secolo e la fine del XVIII.

Determinante tutt’oggi anche il ruolo del professor Marco Brighenti a cui è affidato il prezioso compito di accordare il clavicembalo prima del concerto.

Il maestro Andrea Chezzi:

Durante il breve concerto proporrò brani coevi all’epoca a cui risale il clavicembalo e durante la quale fu in uso proprio il clavicembalo antico di autore anonimo conservato nella Rocca Sanvitale. È musica che per stile e per scrittura si sposa perfettamente con il suono chiaro e brillante di questo strumento, e il fatto di essere eseguita su uno strumento antico originale nel suo ambiente originale regala all’esecutore, e per suo tramite al pubblico, un piacere all’ascolto e un coinvolgimento nella musica differenti da quando ci si trova in qualsiasi altra sala da concerto. Portare alla conoscenza di un pubblico più vasto di quello degli addetti ai lavori uno strumento come un clavicembalo antico oggi è senz’altro una sfida.

Informazioni e prenotazioni obbligatorie tour guidato con concerto: rocca@fontanellato.org

Domenica 24 settembre: visite guidate al Parco dell’Ottocento e alla Rocca Sanvitale. I bambini resteranno incantati dalla Camera Ottica della roccaforte, gioco di prismi e specchi che permette di sbirciare segretamente cosa accade in piazza, stando al buio chiuso nella torretta senza finestre.

Piacerà anche scoprire la piccola Rocchetta in miniatura, collocata scenograficamente tra le alte alberature del grande giardino romantico, ricco di alberi secolari, arricchito dalla presenza della meridiana risalente al 1882 e di una pagoda cinese. La prenotazione è obbligatoria: rocca@fontanellato.org