Estate in montagna per oltre 6mila giovani e famiglie lombarde

Anche quest’anno il Consiglio regionale sosterrà iniziative finalizzate a valorizzare esperienze di giovani e famiglie nei rifugi alpini con l’obiettivo di promuovere e incentivare la conoscenza e la fruibilità del patrimonio montano lombardo

Mercoledì 2 luglio alle ore 12:00 in Sala Gonfalone al primo piano di Palazzo Pirelli saranno presentati e illustrati i progetti approvati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia nell’ambito della ‘Legge per le Montagne di Lombardia’: anche quest’anno, in vista della Giornata lombarda delle Montagne, che sarà celebrata domenica 6 luglio, il Consiglio regionale sosterrà iniziative finalizzate a valorizzare esperienze di giovani e famiglie nei rifugi alpini lombardi e volte a promuovere e incentivare la conoscenza e la fruibilità del patrimonio montano lombardo con un occhio di riguardo anche per le persone più fragili.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani sottolinea:

La montagna è metafora di vita: per i giovani è l’occasione per costruire delle relazioni concrete, al di fuori della vita virtuale dei social. Un percorso che costa fatica, mentale e fisica, ma un’avventura contagiosa che permette ai giovani di mettersi in gioco, confrontarsi e crescere. Perché la montagna è un contenitore di emozioni ed esperienze. Con questi progetti ci poniamo un obiettivo ambizioso: dare valore alle montagne lombarde attraverso le persone.

Oltre al Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, al Consigliere Segretario Jacopo Scandella e agli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza, interverranno il Presidente della Commissione speciale ‘Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine’ Giacomo Zamperini e i rappresentanti delle sei associazioni e realtà che hanno presentato un progetto condiviso e finanziato dal Consiglio regionale, e che nell’occasione ne illustreranno i contenuti e le modalità di adesione e partecipazione.

Nello specifico le sei associazioni sono:

– Associazione Montagna Italia, Bergamo, che ha presentato il progetto ‘Festival delle Alpi di Lombardia 2025’, che si terrà dal 4 al 6 luglio presso il Rifugio Elena Tironi, in località Valgrigna a Esine (BS) e presso la Sala Galmozzi di Bergamo, e il cui programma prevede escursioni guidate, visite in malga, un concerto e la proiezione di film e documentari in tema di speleologia e alpinismo.

– Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Bergamo, che ha presentato il progetto ‘Giovani in cammino con la Montagna’, iniziativa per avvicinare i giovani e i loro genitori e/o insegnanti ai luoghi della Prima e della Seconda Guerra Mondiale tra le montagne di Lombardia e per promuovere la sostenibilità ambientale, sociale, culturale, economica e turistica delle montagne lombarde, secondo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Sustainable Development Goals, dell’Agenda 2030 dell’’ONU;

– Club Alpino Italiano – Sezione di Brescia, che ha presentato il progetto ‘Il ghiacciaio in città: dalla montagna al rubinetto’, che sarà articolato lungo l’estate in cinque tappe distinte che, a partire dal primo weekend di luglio, coinvolgeranno quasi tremila persone tra la Valcamonica, il rifugio Garibaldi e la città di Brescia, per approfondire il tema della gestione sostenibile della risorsa idrica del ghiacciaio dell’Adamello, con giornate in montagna, seminari, workshop e approfondimenti scientifici;

– Club Alpino Italiano – Sezione di Lecco, che ha presentato il progetto ‘Tre giorni in montagna con il gruppo Montagna Terapia’, che prevede il coinvolgimento in attività escursionistiche di ospiti della CRA, Comunità Riabilitativa ad alta specializzazione, di Bellano, ai quali si aggiungono alcuni pazienti del Centro Psicosociale dell’ASST di Lecco: l’iniziativa si terrà dal 9 all’11 luglio in Valmalenco (SO), nella zona delle dighe di Campomoro e Gera, nell’area Bernina e Pizzo Scalino, con pernottamento di due notti al rifugio Bignami.

– Club Alpino Italiano – Comitato Regionale, che ha presentato il progetto ‘Famiglie e giovani in montagna’, con l’obiettivo di far vivere l’esperienza in rifugio e di incentivare la frequentazione di sentieri, rifugi e malghe delle montagne di Lombardia, nella stagione estiva, da parte di famiglie residenti in Lombardia.

– UNCEM Lombardia, che ha presentato il progetto ‘Dalla montagna al futuro: sostenibilità e tradizione nell’agricoltura’, che si terrà in estate presso alcuni alpeggi in provincia di Sondrio dove saranno ospitati convegni e momenti formativi sulla gestione dei pascoli e sull’importanza dell’agricoltura di montagna intesa come risorsa economica, custode della biodiversità e del paesaggio.