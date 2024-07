Estate all’ippodromo di Agnano, apertura gratuita 13, 20 e 27 luglio

Accesso libero al parco dalle ore 19:30

Riceviamo e pubblichiamo.

Estate all’ippodromo, apertura gratuita alla città sabato 13, 20 e 27 luglio.

Eccezionalmente, viste le alte temperature, sabato 13, 20 e 27 luglio Estate all’ippodromo apre gratuitamente il parco di Agnano per consentire, a chi resta in città in queste calde serate, di fruire liberamente degli ampi spazi verdi presenti nell’area tribune.

I dirigenti di Agnano hanno deciso infatti di offrire un servizio ai cittadini e alle famiglie: un pacchetto di tre serate con accesso libero al parco dalle ore 19:30, per assistere alle corse al trotto e partecipare gratuitamente alle attività di animazione con personaggi dei cartoni, mascotte, giochi di squadra e babydance.

Saranno aperti i servizi food con punti di ristoro nel parco e la pizzeria all’aperto.