Estate 2022, tutte le proposte culturali del comune di Mulazzo (MS)

Si parte con la la Festa del Libro di Montereggio, dal 21 al 24 luglio. Dal 5 al 7 agosto il Bancarel’Vino, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lunigianese

Sarà la Festa del Libro di Montereggio ad inaugurare il cartellone degli eventi del comune di Mulazzo, in questo territorio della Lunigiana dove ogni estate arrivano migliaia di visitatori per godere delle proposte culturali in programma.

Sottolinea il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani:

È dalla cultura che prende avvio la ripresa, sia dal punto di vista sociale che economico. La cultura deve e può essere non solo una leva di crescita civile, ma il motore di uno sviluppo economico sostenibile per costruire il futuro.

Ancora una volta al centro della scena troviamo i ricchissimi programmi di iniziative culturali che lasceranno un segno incisivo in questa estate 2022, anche qui in Lunigiana, con alcuni appuntamenti imperdibili che si svolgono nel comune di Mulazzo: la Festa del Libro di Montereggio, la rassegna Il Bel Canto a Gavedo, la messa in scena della Traviata di Giuseppe Verdi e il Bancarel’Vino a Mulazzo. Cultura, infatti, è anche tipicità delle nostre produzioni e quindi qualità ed eccellenze vitivinicole ed agroalimentari del territorio non potevano certo mancare in questa estate in piazza in Lunigiana.

La kermesse culturale di Montereggio si svolge dal 21 al 24 luglio. Piazza Rizzoli, piazza Arnaldo Mondadori e la Chiesa di Sant’Apollinare ospiteranno incontri reading e interviste con alcuni dei più importanti scrittori italiani che, anche quest’anno, animeranno il piccolo borgo lunigianese da cui, nell’Ottocento, partirono gli abitanti con le gerle cariche di libri per venderli nei mercati delle città: ad oggi sono circa centocinquanta i loro discendenti che gestiscono importanti librerie in Italia e all’estero, come i Ghelfi, i Bertoni, i Fogola a Torino ed Ancona, oppure i Tarantola a Milano, Brescia e Venezia, ed ancora i Lazzarelli a Novara, e tanti altri.

Alla Festa del Libro farà seguito nel borgo di Gavedo la rassegna Il Bel Canto, mentre a Mulazzo verrà messa in scena La Traviata di Giuseppe Verdi. Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lunigianese è il Bancarel’Vino, dal 5 al 7 agosto, la vetrina promozionale per aziende agricole, prodotti locali e, soprattutto, per il bellissimo territorio della Lunigiana storica: un’occasione per un brindisi ideale all’estate 2022, tra Piazza Dante e Piazza Malaspina a Mulazzo.