ESTAR gestirà mobilità volontaria e selezione docenti SSR corsi laurea

Avverrà a partire dal 1° gennaio 2024. Lo ha deciso la Giunta regionale

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A partire dal 1° gennaio 2024 ESTAR, l’ente di supporto tecnico della Regione Toscana per il servizio sanitario, gestirà a livello centrale anche le procedure di mobilità volontaria e individuerà, tramite apposite selezioni, il personale dipendente o convenzionato delle aziende del servizio sanitario chiamato a svolgere attività didattica nei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie gestiti dalle università toscane di Firenze, Pisa e Siena.

Le nuove funzioni sono state conferite a seguito dell’approvazione di una delibera di Giunta proposta dall’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.

Una gestione centralizzata oltre a garantire maggiore omogeneità ed uniformità nelle procedure, accrescerà anche le opzioni di scelta del personale nel caso della mobilità volontaria favorendo un interscambio continuativo tra le aziende.

La scelta deriva dall’intesa siglata, nel 2022, tra Regione Toscana e CGIL, CISL e UIL.

Presso l’ente saranno dunque riunite tutte le competenze riguardo il reclutamento, inteso in senso lato, del personale del servizio sanitario regionale.

Una mobilità su scala regionale offrirà al personale maggiori possibilità di realizzare le proprie aspettative logistiche, avvicinando luogo di lavoro a quello di residenza: un vantaggio non solo per i singoli, visto che diversi studi dimostrano come una migliore conciliazione tra le esigenze di vita e di lavoro delle persone ne incrementa la produttività.