EST – Napoli Innovation Festival 2026: Call for Proposal

Dal 22 al 24 ottobre 2026 il Parco Tecnologico Fabbrica Italiana dell’Innovazione ospiterà l’evento EST – Napoli Innovation Festival 2026 promosso e co-finanziato dal Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La città di Napoli si prepara ad accogliere EST – Napoli Innovation Festival 2026.

Dal 22 al 24 ottobre 2026 presso il Parco Tecnologico Fabbrica Italiana dell’Innovazione, in via Ponte dei Granili 32, si svolgeranno tre giornate dedicate ai temi dell’innovazione, della creatività digitale, dell’educazione, della partecipazione territoriale e dell’innovazione sociale.

Il progetto, promosso e co-finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026/2027, è ideato e organizzato da SPICI – Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione, in partnership con Fabbrica Italiana dell’Innovazione.

L’iniziativa – che nasce l’obiettivo di valorizzare il territorio di Napoli Est come distretto dell’innovazione – rientra tra i 55 progetti selezionati dal bando ‘Cultura Napoli 2026’ Linea d’azione 2, un programma multidisciplinare fortemente voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi, che conferma il ruolo della cultura come leva strategica di crescita e inclusione.

Con questo piano, sostenuto da un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, l’Amministrazione comunale punta a valorizzare i talenti locali e promuovere una programmazione capace di coniugare patrimonio e innovazione, con particolare attenzione ai quartieri e ai luoghi meno conosciuti della città.

L’obiettivo specifico del progetto EST – Napoli Innovation Festival 2026 è la. In vista della definizione del palinsesto, SPICI ha avviato una Call for Proposal per raccogliere proposte e contributi esterni in grado di arricchire il programma dell’evento.

Le candidature saranno valutate da un apposito Comitato di Selezione, che ne verificherà la coerenza con gli obiettivi e i temi della manifestazione.

Le tre giornate di attività saranno precedute, dal 19 al 21 ottobre, da laboratori didattici gratuiti sull’IA e le tecnologie emergenti, aperti alle scolaresche.

Come partecipare alla Call for Proposal

I soggetti interessati a inviare il proprio contributo possono presentare la proposta compilando il form di candidatura entro il 5 luglio 2026.