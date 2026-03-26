‘Essere e Non Essere’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena a Roma il 28 e 29 marzo
Riceviamo e pubblichiamo.
Sabato 28 e domenica 29 marzo il Teatro di Villa Lazzaroni di Roma ospiterà ‘Essere e Non Essere – in memoria di Carmelo Bene’, azione scenica di e con Pippo Di Marca e di Giancarlo Dotto.
Lo spettacolo dedicato alla memoria di Carmelo Bene vuole, evocare, raccontare, testimoniare momenti salienti dell’opera e della vita di Carmelo Bene, fino agli ultimi anni di malattia e di isolamento. Pippo Di Marca è una figura centrale dell’avanguardia teatrale italiana.
Il suo teatro è sempre stato un luogo di sperimentazione linguistica, vocale e performativa, e Di Marca, con diverse iniziative e pubblicazioni, ha lavorato molto sul tema della memoria dei maestri e sulla necessità di custodire e trasmettere un patrimonio teatrale che rischia di perdersi.
Pippo Di Marca spiega:
Carmelo Bene lo conobbi nel ’66, nel camerino del Teatro delle Muse, al termine di un memorabile ‘Il rosa e il nero’. Un artista debordante, che imponeva la sua Presenza, il suo ipertrofico, straordinario, carnale.
Un’amicizia poi cresciuta e alimentata in decenni di frequentazioni e di spettacoli a specchio, in una sorta di cammino parallelo, di empatia, che ha segnato gran parte della mia storia teatrale.
Mi ha lasciato una predisposizione alla libertà creativa assoluta, ad armeggiare con la furia, l’euforia e la parodia, a coltivare l’arbitrio, a negare, a dire no ad ogni canone, a ogni convenzione acquisita.
Un gigante del teatro italiano del Novecento, un Maestro inimitabile e irraggiungibile, un maestro ‘negato’: poiché il suo ‘magistero’, come quello dei veri grandi, è unico e ‘intrasmissibile’, un amico con cui e di cui sentiamo il bisogno di continuare a parlare, raccontarlo, farne memoria, presenza viva, scenica della sua poetica e della sua vita; senza tralasciare la sua ‘umanità’, la sua fiera ‘fragilità’, accentuate nei lunghi ultimi anni di malattie e volontario autoesilio.
Per me è stato, insieme a Leo De Berardinis, come un fratello maggiore.
È stato il Gigante del Novecento in grado di sprigionare una potenza primigenia e coltissima, erudita, un’energia misteriosa, e insieme lucida, consapevole, articolata su una gamma inesauribile di ‘umori’, di variazioni della crudeltà suonate ad altezze inarrivabili…
Sul piano dell’ironia suprema penso che surclassi persino Artaud!!!
Quando nel 2002, Carmelo Bene mori, Pippo Di Marca pensò ad un omaggio immediato in memoria dell’artista, dal titolo ‘Ora che Carmelo è morto‘, ma la ferita era troppo aperta per aver seguito con dolore gli ultimi mesi orribili di quel calvario finale. Giusto si impose il silenzio.
Di Marca spiega:
Ma era destino, o simpatetico stato di necessità, che quel mancato debutto diventasse un testo che condivido con Giancarlo Dotto, che ho messo poi in scena ininterrottamente per decenni. A cominciare dal decennale della morte nel 2012.
Lo spettacolo, da allora, ha preso il titolo di ‘Essere e Non Essere‘ a sottolineare da una parte il suo ipertrofico Io Scenico, la sua Presenza debordante, carnale/carnascialesca, il suo Essere e dall’altra parte il suo rovinare tutto proteso verso il Non Essere, il suo radicale senso della vanità del tutto, della sottrazione, della cancellazione, dell’assoluta tensione tra vitalismo e abbandono al cupio dissolvi. Da genio assoluto, nei mesi del calvario finale, ha scritto e ci ha lasciato come suo impareggiabile, grandioso testamento artistico, il poema capolavoro ‘I mal de’ Fiori’.
Teatro di Villa Lazzaroni
Via Appia Nuova, 522 – Via Tommaso Fortifiocca, 71 (parcheggio gratuito) – 00181 Roma
Orario spettacolo:
sabato ore 21:00
domenica ore 17:30
Info e prenotazioni:
392-4406597
info@teatrovillalazzaroni.com
www.teatrovillalazzaroni.com