‘Essere e Non Essere’ al Teatro di Villa Lazzaroni

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 28 e domenica 29 marzo il Teatro di Villa Lazzaroni di Roma ospiterà ‘Essere e Non Essere – in memoria di Carmelo Bene’, azione scenica di e con Pippo Di Marca e di Giancarlo Dotto.

Lo spettacolo dedicato alla memoria di Carmelo Bene vuole, evocare, raccontare, testimoniare momenti salienti dell’opera e della vita di Carmelo Bene, fino agli ultimi anni di malattia e di isolamento. Pippo Di Marca è una figura centrale dell’avanguardia teatrale italiana.

Il suo teatro è sempre stato un luogo di sperimentazione linguistica, vocale e performativa, e Di Marca, con diverse iniziative e pubblicazioni, ha lavorato molto sul tema della memoria dei maestri e sulla necessità di custodire e trasmettere un patrimonio teatrale che rischia di perdersi.

Pippo Di Marca spiega:

Carmelo Bene lo conobbi nel ’66, nel camerino del Teatro delle Muse, al termine di un memorabile ‘Il rosa e il nero’. Un artista debordante, che imponeva la sua Presenza, il suo ipertrofico, straordinario, carnale.

Un’amicizia poi cresciuta e alimentata in decenni di frequentazioni e di spettacoli a specchio, in una sorta di cammino parallelo, di empatia, che ha segnato gran parte della mia storia teatrale.

Mi ha lasciato una predisposizione alla libertà creativa assoluta, ad armeggiare con la furia, l’euforia e la parodia, a coltivare l’arbitrio, a negare, a dire no ad ogni canone, a ogni convenzione acquisita.

Un gigante del teatro italiano del Novecento, un Maestro inimitabile e irraggiungibile, un maestro ‘negato’: poiché il suo ‘magistero’, come quello dei veri grandi, è unico e ‘intrasmissibile’, un amico con cui e di cui sentiamo il bisogno di continuare a parlare, raccontarlo, farne memoria, presenza viva, scenica della sua poetica e della sua vita; senza tralasciare la sua ‘umanità’, la sua fiera ‘fragilità’, accentuate nei lunghi ultimi anni di malattie e volontario autoesilio.

Per me è stato, insieme a Leo De Berardinis, come un fratello maggiore.

È stato il Gigante del Novecento in grado di sprigionare una potenza primigenia e coltissima, erudita, un’energia misteriosa, e insieme lucida, consapevole, articolata su una gamma inesauribile di ‘umori’, di variazioni della crudeltà suonate ad altezze inarrivabili…

Sul piano dell’ironia suprema penso che surclassi persino Artaud!!!