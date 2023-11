Esplosione San Lorenzo Nuovo (VT), Regimenti: ‘Vicinanza ai feriti’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lo dichiara l’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio Luisa Regimenti.

Conclude l’Assessore Regimenti:

Abbiamo massima fiducia nella magistratura e nei carabinieri che stanno indagando sulle cause di una esplosione che ha sconvolto una intera comunità.

Come Regione Lazio siamo impegnati a lavorare nella commissione istituita in base al decreto legge 133 del 5 ottobre 2023 sulle Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale per l’allargamento della capienza dei CAS.

Sarà la sede idonea per valutare con attenzione come potenziare le misure di sicurezza ed evitare che si ripetano simili tragedie.