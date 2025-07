Esplosione Roma, Rocca: Vicinanza alle persone coinvolte

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

In merito all’esplosione avvenuta questa mattina in via dei Gordiani, nella periferia est di Roma, esprimo la mia piena vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie.

Siamo in costante contatto con le autorità competenti e con l’ARES 118.

Alcune delle persone ferite hanno riportato ustioni e traumi, ma grazie al pronto intervento dei soccorritori, sono stati immediatamente trasferiti nelle strutture ospedaliere più vicine.

Voglio ringraziare pubblicamente i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118 e tutte le Forze dell’ordine che stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza l’area e contenere i rischi.

La Regione Lazio è pronta a fornire ogni ulteriore supporto necessario, sia sul piano sanitario che su quello logistico.

Seguiamo l’evolversi della situazione con la massima attenzione.

Alla cittadinanza chiediamo di rispettare le indicazioni delle autorità e di evitare la zona per non intralciare le operazioni in corso.