Esplosione Roma, Regimenti: Vicinanza a feriti

La tragedia di questa mattina al distributore GPL di via dei Gordiani a Roma è una ferita che ha scosso la Capitale intera.

Desidero esprimere vicinanza e solidarietà ai numerosi feriti ai quali rivolgo gli auguri di pronta guarigione.

Un ringraziamento particolare va agli uomini e alle donne delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale di Roma Capitale, ai Vigili del Fuoco, agli operatori della Protezione Civile e ai sanitari del 118 che stanno lavorando incessantemente per mettere in sicurezza l’area e che, come riportano le cronache, hanno contribuito a salvare diverse persone dalle fiamme mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità e pagando in prima persona i costi del rischio.

Il senso del dovere, il coraggio, lo spirito di sacrificio e di servizio che i nostri eroi in divisa offrono alla cittadinanza rappresentano un orgoglio per tutti noi.