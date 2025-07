Esplosione Roma, Palazzo: In stretto contatto con ARPA Lazio

L’Assessore: Partito il monitoraggio dell’aria

Sono in stretto contatto con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio per seguire l’evolversi della situazione in seguito all’esplosione avvenuta questa mattina in via dei Gordiani.

Poco fa il personale di ARPA Lazio è entrato nell’area da cui è scoppiato l’incendio, fino a questo momento interdetta per ragioni di sicurezza. Si sta quindi procedendo con l’installazione del campionatore, come si fa sempre in caso di incendio, che monitorerà l’eventuale presenza di PCB, IPA e diossine nell’aria. L’incendio, ora sotto controllo, si è esteso anche a un demolitore di auto presente nelle vicinanze dell’impianto di distribuzione carburante da cui si sono originate le fiamme e la successiva esplosione. Gli esiti dei rilievi arriveranno fra 24 ore, nel frattempo la raccomandazione per i residenti della zona resta quella di attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dalle autorità.

Lo ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, che conclude: