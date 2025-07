Esplosione Roma, Ciacciarelli: Solidarietà a feriti e persone coinvolte

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

In seguito alla forte esplosione di questa mattina, in via dei Giordani, la Regione Lazio ha subito avviato, con la Protezione Civile, un’attività di monitoraggio in collaborazione con i Vigili del fuoco e Roma Capitale.

Un’azione necessaria per assicurare la disponibilità dei mezzi e uomini a supporto del lavoro per la gestione dell’emergenza.

È stata fornita, infatti, una botte a supporto delle squadre dei Vigili del fuoco presenti sul posto.