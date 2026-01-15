Esperienze di premorte: a Nola (NA) convegno dedicato alle NDE

Appuntamento il 16 gennaio nell’oratorio della chiesa del Carmine

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 16 gennaio, alle ore 18:30, nell’oratorio della chiesa del Carmine di Nola (NA), l’Associazione ‘S.A.V.E. Saverio Carillo’ e la parrocchia Maria SS.ma del Carmine presentano la tavola rotonda ‘NDE tra scienza e coscienza’.

Collegato dall’Umbria, il dottor Francesco Sepioni, medico rianimatore, organizzatore del primo convegno italiano dedicato alle NDE riconosciuto dal Ministero della Salute, riassumerà i risultati delle ricerche in questo campo.

Autore del libro ‘Al confine con l’Aldilà. Esperienze di premorte narrate da un medico di emergenza’, Editrice Tau, 2022, Sepioni tratterà delle NDE, acronimo che indica le esperienze di premorte, sperimentate da oltre il 30% dei pazienti che hanno subito vicende traumatiche, e caratterizzate da forti componenti emotive, che includono elementi ricorrenti, sebbene personalizzati.

Coloro che le hanno vissute descrivono esperienze fuori dal corpo, visioni paradisiache o, raramente, infernali, incontri con un “essere di luce” e con parenti defunti.

Le NDE, che comportano in chi le vive una radicale trasformazione della propria esistenza, una scoperta o riscoperta della dimensione spirituale e un’accresciuta consapevolezza del senso della vita, sono oggetto di indagini scientifiche a partire dalla pubblicazione del libro del dottor Raymond Moody ‘La vita oltre la vita’, 1975, fino alle ricerche del cardiologo e scienziato olandese Pim van Lommel.

Questi in particolare ha dimostrato, attraverso un complesso studio che ha coinvolto 344 pazienti, pubblicato sulla prestigiosa rivista medica ‘The Lancet’ nel 2001, che la coscienza è indipendente dal cervello e che, mentre sono in coma o sul punto di morte, le persone vivono un’esperienza interiore cosciente unica, inclusa la consapevolezza senza angoscia.

In Italia solo da alcuni anni la comunità scientifica ha iniziato a interessarsi alle NDE: in questo campo il dottor Sepioni è un punto di riferimento per ricercatori, studiosi, ma anche per il pubblico non specialistico.

Con il dott. Sepioni, interverrà da remoto anche la signora Marina Donati, protagonista di una NDE particolarmente complessa e articolata, la cui vicenda è stata oggetto di una pubblicazione scientifica sulla rivista ‘Italian Journal of Prevention, Diagnostic and Therapeutic Medicine’ da parte dello stesso Sepioni.

All’evento, che sarà moderato dal dottor Antonio Russo, giornalista, parteciperanno anche la professoressa Maria Carolina Campone, Presidente dell’Associazione ‘S.A.V.E. Saverio Carillo’, e la dottoressa Antonia Solpietro, Responsabile dei beni culturali della diocesi di Nola, che, insieme al dottor Sepioni, daranno luogo a un dibattito sul significato della vita e della coscienza.