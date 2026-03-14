Esoterismo napoletano: figure femminili e percorsi di reintegrazione

Parthenope, la Sibilla Cumana e ‘a Bella ‘Mbriana come via simbolica del ritorno all’Uno

Il compito non è offrire un’esposizione dottrinaria, né una ricostruzione storica, ma tracciare un segno sulla Pietra che offra una possibile chiave interpretativa del “Femminile” che abita Napoli.

Le figure che saranno evocate non appartengono quindi al dominio della credenza bensì a quello della funzione iniziatica.

Tutte le cose derivano dall’Uno e tendono naturalmente a ritornare ad esso.

Plotino – Enneadi, VI, 9

Napoli è una città che non si lascia spiegare: si lascia attraversare. Ogni tentativo di ridurla a folklore, superstizione o semplice stratificazione storica fallisce nel momento stesso in cui si ignora la sua natura più profonda, quella di luogo simbolico.

Napoli non conserva semplicemente miti antichi, ma ne mantiene vive le funzioni, come un organismo che continua a respirare secondo leggi invisibili. In questo senso, essa può essere letta come uno spazio ermetico, un vero e proprio vaso iniziatico, nel quale principi universali si incarnano in forme locali, femminili, dove il tempo non cancella, ma deposita; e ciò che viene deposto non si organizza in sistema, bensì in costellazione.

All’interno di questa costellazione, ciò che viene comunemente definito esoterismo napoletano”non si presenta come un corpo dottrinale unitario, bensì appare come una modalità di relazione tra origine e presenza, tra ciò che si è disperso e ciò che, nonostante tutto, continua a tenere.

Ciò che in basso e come ciò che in alto, e ciò che in alto e come ciò che in basso, per fare il miracolo di una cosa sola.

Ermete Trismegisto – Tavola Smeraldina

Seguendo questo principio ermetico di corrispondenza, Napoli appare come un riflesso terrestre di un ordine più alto. Il suo sottosuolo dialoga con la superficie, la luce con l’ombra, la vita quotidiana con presenze che non chiedono di essere viste ma riconosciute.

In tale orizzonte, il femminile assume un ruolo decisivo. Non come principio sovrano né come oggetto di culto, ma come registro dell’esperienza capace di mantenere aperto il legame tra unità e molteplicità. Il femminile non coincide con l’unità, ma ne accompagna la dispersione e ne rende possibile la ricomposizione.

Proprio in questo contesto emergono tre emblematiche figure femminili interpretabili come momenti distinti ma coerenti di un possibile percorso simbolico e alchemico, che non si svolge nel tempo, ma nella coscienza, che può leggersi come reductio ad unum.

Partenope, la Sibilla Cumana e la ‘a Bella ‘Mbriana.

L’Uno non chiama: lo percepisci quando sei pronto.

Partenope: la fondazione attraverso la dissoluzione

La Nigredo – Opera al Nero

Prima di essere ammessi al Tempio, tutti i Fratelli Liberi Muratori compiono un sacrificio che viene compreso solo successivamente:

Ogni Opera iniziatica comincia con una perdita.

Non vi è fondazione senza sacrificio, né nascita senza una forma di morte. Partenope, la sirena che secondo il mito si lascia morire dopo il rifiuto di Ulisse, incarna precisamente questo principio. Il suo corpo approda sulle rive dove sorgerà Neapolis non come reliquia, ma come seme, offrendo se stessa alla terra.

Qui la sirena compie la fase del “solve”. La sua morte non è una punizione: la Pietra Grezza viene deposta affinché l’Opera possa cominciare. È per tale ragione che Partenope sussurra all’Apprendista. La sua è la discesa nel buio, l’abbandono delle certezze profane, l’ingresso simbolico nella terra. Il femminile, qui, non è passivo: è ricettivo, capace di accogliere il principio attivo e di trasmutarlo.

Separerai la terra dal fuoco, il sottile dallo spesso, dolcemente e con grande industria.

Ermete trismegisto – Tavola Smeraldina

Simbolicamente, Partenope rappresenta anche la separazione dall’Uno: non garantisce il ritorno, ma inaugura la distanza da cui ogni ritorno prende avvio. L’unità si frantuma affinché il mondo possa emergere. Il suo canto, che non conduce al ritorno ma alla dispersione, è l’eco di un’origine ormai distante, nostalgia dell’Uno.

Nulla nasce senza una perdita. L’inizio è sempre una separazione.

La Sibilla Cumana: la parola che vibra sulla soglia

L’Albedo – Opera al Bianco

Dalla terra nasce la voce, ispira non una voce chiara, lineare o rassicurante. La Sibilla Cumana vive nella roccia, in un antro che è soglia tra i mondi: uno spazio liminale che non appartiene pienamente né all’umano né al divino. È il luogo del passaggio iniziatico, nel quale si è sospesi tra due stati dell’essere.

Ella non parla per se stessa e non possiede il sapere, ma presta il proprio corpo e la propria voce a un principio superiore. La sua parola non è mai data interamente: è enigmatica, frammentata, ambigua, esigente. Essa non dona ancora l’unità, ma il discernimento.

Qui si ravvisa che nulla è immobile, tutto si muove, tutto risuona. La parola sibillina è vibrazione pura e, come tale, può illuminare o travolgere. I Libri Sibillini, acquistati a caro prezzo e più volte bruciati, ci insegnano che la conoscenza non è accumulo, ma relazione viva con il tempo e con chi la riceve.

Ogni anima diventa ciò che contempla.

Plotino – Enneadi, VI, 9-11

In chiave muratoria, la Sibilla richiama non la parola compiuta, ma la difficoltà di sillabare la verità. Se Partenope rappresenta la separazione originaria, la Sibilla incarna il momento della consapevolezza di tale distanza: è la mediazione conoscitiva.

Per l’Apprendista, non è il contenuto a essere centrale, ma la capacità di ascolto nel silenzio.

Chi non è preparato fraintende, chi non è disciplinato si perde. La Sibilla non insegna, ma mette alla prova: è il femminile che rivela senza mai svelare del tutto, perciò la parola sibillina non comunica un contenuto stabile, ma espone a una condizione.

Chi la ascolta non riceve una direzione già tracciata, ma viene arrestato sulla soglia del senso. Il sapere iniziatico non consola: espone, non pacifica, destabilizza. La Sibilla non accompagna il ritorno, ma ne rende evidente la necessità.

Ella incarna il Logos che separa, distingue e chiarifica, senza mai offrire una dimora definitiva. È il momento in cui il soggetto vede, ma non possiede ancora la maestria della visione.

È l’intelletto che contempla l’Uno senza ancora coincidere con esso. La chiarezza che essa produce illumina, ma non ricompone: lascia all’Apprendista il compito di raccogliere i frammenti.

Comprendere non è ancora tornare. È solo sapere di essere lontani.

La Bella ‘Mbriana: la custode dell’ordine invisibile

La Rubedo – Opera al Rosso

Se Partenope fonda e la Sibilla rivela, la Bella ‘Mbriana custodisce.

Forse proprio la figura più sottile e fraintesa del panorama esoterico napoletano, spesso ridotta a semplice spiritello domestico: in realtà la ‘Mbriana è un genius loci femminile, la presenza invisibile che garantisce l’equilibrio dello spazio abitato. La casa, vista nella tradizione iniziatica, non è un semplice edificio: è corpo, è tempio, è il rifugio dove l’Opera si compie quotidianamente.

La ‘a Bella ‘Mbriana non si invoca e non si vede: si rispetta. Ella punisce solo la hybris, l’eccesso, la mancanza di misura. Qui ogni cosa ha il suo tempo, il suo flusso e il suo riflusso. La sua presenza assicura che questo ritmo non venga spezzato e che l’armonia non venga turbata dal disordine profano.

La stabilità è il sigillo della perfezione.

Principio alchemico medievale cfr. Geber, Basilio Valentino

Nel Tempio la Bella ‘Mbriana è ciò che resta quando il rituale è concluso e i Fratelli hanno lasciato lo spazio: è l’ordine invisibile che rende sacro un luogo anche in assenza di gesti formali.

Per l’Apprendista, questa figura rappresenta la stabilizzazione del lavoro compiuto sulla Pietra. Custodire è un atto etico, non superstizioso: significa mantenere l’equilibrio interiore appena conquistato.

A differenza della Sibilla, la ‘Mbriana non abita le soglie, ma la casa. Non parla, ma ordina silenziosamente.

In questa forma, la ricomposizione non assume la forma di un’ascesa mistica né di una rivelazione folgorante. Essa si manifesta come immanenza pacificata: l’unità non è più una trascendenza lontana, ma l’armonia del quotidiano.

È il momento in cui l’Iniziato non cerca più la verità altrove, ma la vive come equilibrio vissuto. Ciò che ritorna non arriva dall’esterno, ma si stabilizza all’interno. È la dimora ritrovata dopo la dispersione e il dubbio.

Il ritorno non è un’ascesa, ma una dimora ritrovata.

Una triade, un’unica Opera

Partenope, la Sibilla Cumana e la Bella ‘Mbriana non sono figure isolate, ma tre momenti di un’unica dinamica iniziatica: fondare, rivelare, custodire. Esse incarnano un principio femminile che non chiede devozione, ma rispetto del simbolo; non promettono salvezza, ma offrono strumenti di comprensione e Napoli, attraverso queste figure, insegna senza mai dichiararsi maestra: è una città che non spiega, ma inizia.

Per tale ragione, come ogni Tempio richiede silenzio, ascolto e disciplina per essere abitata e compresa.

Questo percorso, quindi, non è una sequenza narrativa che si compie una volta per tutte, ma una struttura ciclica, un ritmo che l’Iniziato deve imparare a cavalcare. Non conduce a una meta finale statica, ma descrive una pratica di ricomposizione sempre rinnovata.

L’Uno non viene raggiunto come un trofeo, ma lasciato accadere attraverso l’equilibrio: l’Opera, Opus Magna, si rigenera ogni volta che l’eccesso viene lasciato cadere e la Pietra trova la sua giusta collocazione nel Tempio interiore.

La pietra scartata dai costruttori

è divenuta la pietra d’angolo.

Salmo 118 – 22

L’esoterismo napoletano, letto attraverso questa lente, non è una dottrina segreta da possedere, ma va visto come una disciplina del ritorno. Le figure qui richiamate agiscono silenziosamente: sciolgono ciò che è irrigidito, sospendono ciò che pretende di fissarsi e stabilizzano ciò che deve durare.

Esse non sono archetipi astratti, ma funzioni simboliche che scandiscono il movimento incessante dall’Uno alla molteplicità e dalla molteplicità all’Uno.

In questa prospettiva, il Femminile napoletano, non è oggetto di culto né un principio assoluto, ma memoria vivente dell’Uno: è la custodia del processo attraverso cui il mondo resta abitabile senza perdere il legame con la sua origine.

Come nell’alchimia, il fine ultimo non è la fuga dal mondo o una trascendenza lontana, ma la sua ricomposizione abitabile. Ciò che resta, quindi, al termine di questo percorso, non è una risposta definitiva, ma una forma di attenzione più sobria e vigile ed è proprio questa sobrietà che costituisce il tratto più autenticamente esoterico della nostra tradizione.

Nulla è concluso, tutto è affidato.

Ciascun custodisca quanto ha riconosciuto e interiorizzi quanto tracciato. Chi ritorna una volta sola, non ha ancora imparato a restare; ciò che è compiuto non si impone, ma semplicemente rimane.