Esordio con vittoria per la Klimatica Cesport Italia

Battuto il Villani in trasferta per 11 – 7

Riceviamo e pubblichiamo.

Non sbaglia il primo appuntamento stagionale la Klimatica Cesport Italia, che, dopo quattro tempi giocati con grande intensità, ha la meglio su un inesauribile Circolo Villani per 11 – 7.

Partita condotta per quattro tempi dai gialloblù, che hanno respinto più volte i tentativi di rimonta della squadra di casa dimostrando i primi frutti della preparazione al campionato, nonostante le assenze di Bouchè, Angelone, Paulillo e Orbinato presente ma mai sceso in acqua perché non ancora al meglio.

Dopo pochi secondi la Klimatica si trova subito ad inseguire, è di Perrotta dal palo la prima rete stagionale gialloblù, seguita da quelle di De Buono, Dario Esposito e De Martino su rigore per il 4 – 1 Cesport dopo otto minuti.

Nel secondo periodo il Villani prova per due volte a rientrare in partita ma Alessandro Esposito e Felicella permettono ai propri compagni di andare al cambio campo in vantaggio nuovamente di tre gol.

Uno scatenato Morrone, migliore in campo ed autore di ben cinque reti, trascina il Villanj verso la rimonta, ma l’organico gialloblù si dimostra attento e maggiormente concreto davanti alla porta avversaria: De Buono e Femiano per due volte su rigore vanno a bersaglio con la Klimatica avanti per 9 – 5 ad otto minuti dal termine.

In ultima frazione il Villani torna sul meno due riaccendendo le speranze della squadra di casa, le parate di Capitella e le reti di De Buono ed Alessandro Esposito chiudono il match con la Cesport che si aggiudica i primi tre punti vincendo 11 – 7

Buona la prima, ora un’altra settimana di lavoro prima di un nuovo scontro importante contro il San Mauro che precede la sosta natalizia.

Ci sono ancora grandissimi margini di miglioramento ma l’esordio nella stagione del trentesimo anno di attività della Cesport non poteva essere dei migliori.

La società ringrazia l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie d’Oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Avanti così!

Circolo Villani- Klimatica Cesport Italia 7 – 11

(1 – 4; 2 – 2; 2 – 3; 2 – 2)

Circolo Villani: Masucci, De Francesco 1, Esposito S., Della Peruta, Errichiello, Morrone 5, Valle, Santoro 1, Martucci, Natangelo, Selcia, Monaco, Napolitano, Gravino. All. Perfetto

Klimatica Cesport Italia: Orbinato, Felicella 1, Marsili, Perrotta 1, Corcione R., Soprano, Corcione C., Esposito D. 1, De Buono 3, Esposito A. 2, Falcone, Femiano 2, Capitella, De Martino 1. All. Gagliotta

Arbitro: Barletta