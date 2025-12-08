Esordio con sconfitta per la Klimatica Cesport Italia

Alla Scandone la Triscelon Etna Sport ha la meglio per 12 – 11

Riceviamo e pubblichiamo.

Comincia con una brutta sconfitta il cammino della Klimatica Cesport Italia in questo nuovo campionato di serie B.

Una coriacea Triscelon Etna Sport come c’era da aspettarsi gioca alla Scandone con cuore e determinazione senza mollare un colpo nonostante la giovanissima età riuscendo al fotofinish a portare il bottino pieno a casa: troppo nervosismo in casa Cesport che non è riuscita ad offrire una prestazione continua per tutti e quattro i tempi, innervosendosi nei momenti chiave della partita.

Grande equilibrio nella prima frazione, è la Triscelon a portarsi per prima in vantaggio, De Martino sigla il primo gol della stagione gialloblu con un rigore da lui stesso procurato, altri due gol per parte, entrambi per la Cesport di Dario Esposito per il 3 – 3 dopo i primi otto minuti.

Nella seconda frazione di gioco la squadra ospite preme il piede sull’acceleratore infliggendo ai partenopei un passivo di tre reti, sono due rigori siglati da Alessandro Esposito e Sciubba a tenere in gioco i gialloblù; 5 – 6 al cambio campo.

A parti invertite si scatena Sciubba per la Cesport, i partenopei sorpassano gli avversari nel punteggio e allungano fino al 9 – 7 grazie ad una tripletta del mancino partenopeo e alla rete dal centro di Bouchè, la Triscelon non ci sta e impatta sul nove pari ad otto minuti dal termine.

Nell’ultimo tempo gli ospiti allungano sul più due, la Cesport agguanta il pareggio con De Buono e Sciubba per poi subire il gol decisivo nelle battute finali complice una grave ingenuità; termina 12 – 11 per la Triscelon che festeggia il meritato successo.

Si sa che la prima partita può riservare tante sorprese, tuttavia bisogna quanto prima ritrovarsi e scendere in acqua col giusto atteggiamento.

Per l’occasione la società ringrazia l’agenzia Klimatica, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

La Klimatica Cesport Italia tornerà in acqua sabato 13 dicembre a Messina per la seconda di campionato.

Klimatica Cesport Italia – Triscelon Etna Sport 11 – 12

(3 – 3; 2 – 3; 4 – 3; 2 – 3)

Klimatica Cesport Italia: Orbinato, Felicella, Corcione R., Perrotta, Bouchè 1, De Martino 1, Corcione C., Esposito D. 2, De Buono 1, Femiano, Sciubba 5, Esposito A. 1, Torti, Cuomo. All. Gagliotta

Triscelon Etna Sport: Seminara, Schillaci, Penna 2, Strano 1, Cavallaro, Capuano 1, Chinnici 2, Catera, Arena 1, Condorelli 4, Latino 1, Gentile. All. Tropea

Arbitro: Buonpensiero