Esiti Comitato di Sorveglianza – PR Campania FESR 2021/2027

Le priorità evidenziate dal Presidente Fico

Si è tenuto stamani a Palazzo Santa Lucia il comitato di sorveglianza del PR Campania FESR 2021/2027 che ha visto riunite, insieme all’Amministrazione regionale coinvolta nella programmazione e attuazione delle risorse europee, le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili e gli stakeholder istituzionali e socio-economici territoriali.

Si è analizzato l’andamento del Programma, con focus specifici su temi strategici per lo sviluppo sostenibile, integrato e omogeneo.

Nel corso del 2025 il Programma ha prodotto investimenti e risultati rilevanti, conseguendo il previsto target N+3 di spesa.

Il 2026 si configura come un anno di svolta, nel corso del quale tutto il lavoro di programmazione e preparazione degli interventi dovrà trasformarsi in cantieri e realizzazioni, dando evidenza della qualità delle operazioni messe in cantiere.

I fondi europei, in particolare il FESR, contribuiscono al finanziamento di opere fondamentali per la tenuta del territorio campano, tra cui il Grande Programma di risanamento del fiume Sarno, che prevede investimenti complessivi per 1,2mln/€, di cui circa la metà fondi europei.

Allo stesso tempo sono funzionali al rilancio del tessuto produttivo e delle eccellenze campane in ambito di ricerca e innovazione, tema che proprio in questi giorni ha segnato un nuovo punto di successo, con l’apertura della piattaforma per la seconda edizione dell’avviso STEP rivolto alle imprese per investimenti in tecnologie strategiche ad alto impatto.

Nuove iniziative e nuovi investimenti sono in fase di avviamento. Tra questi il contributo a un’opera trasportistica fondamentale quale la Linea 10 della Metropolitana di Napoli, che potrà giovare del contributo dei fondi europei come già in passato la Linea 1 e la Linea 6.

Al tavolo è intervenuto il Presidente della Regione Campania Roberto Fico: