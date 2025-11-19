‘Esercizi di stile’ al Teatro Sannazaro

In scena a Napoli dal 21 al 23 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 21 al 23 novembre 2025 arriva al Teatro Sannazaro di Napoli ‘Esercizi di stile’ di Raymond Queneau, nella versione italiana di Umberto Eco e con la regia di Emanuela Pistone.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Catania, vede in scena Francesco Foti, Emanuela Pistone e Agostino Zumbo, con i costumi di Riccardo Cappello e le luci e animazioni grafiche di Gaetano La Mela.

Acclamato dalla critica, Esercizi di stile è stato finalista al Premio ‘Le Maschere del Teatro Italiano 2024’ come Migliore Spettacolo 2023/2024 e ha conquistato il premio per la categoria Migliori luci.

Ispirato al celebre capolavoro di Queneau, pubblicato nel 1947, lo spettacolo esplora il potere infinito della parola e le sue metamorfosi.

Un banale episodio – un incontro su un autobus parigino – viene raccontato in decine di variazioni, ognuna con un tono, uno stile, una prospettiva diversa, trasformando la ripetizione in una vertiginosa macchina comica e poetica.

La regista Emanuela Pistone spiega:

È stato il gioco la mia chiave di lettura. Ho immaginato uno spettacolo a metà tra un circo e un varietà, dove si alternano numeri comici, canzoni, danze e piccole magie. In questo nostro ‘circo della parola’, gli attori si muovono su una pagina bianca in continuo mutamento, da cui prendono vita le quaranta variazioni che proponiamo. È una sfida teatrale, ma anche un invito al pubblico a giocare con noi il gioco del linguaggio.

La scena si trasforma così in un laboratorio visivo e sonoro, dove parole, gesti e proiezioni diventano materia viva.

Un “varietà del linguaggio” che unisce rigore e improvvisazione, leggerezza e riflessione, in un continuo omaggio alla libertà creativa.

Date e orari

venerdì 21 novembre 2025 – ore 21:00

sabato 22 novembre 2025 – ore 19:00

domenica 23 novembre 2025 – ore 18:00

Teatro Sannazaro

via Chiaia, 157

Napoli