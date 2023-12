‘Esercizi di resurrezione’ a Sala Ichòs

In scena a Napoli il 16 e 17 dicembre

Sabato 16 dicembre, alle 21:00, e domenica 17 dicembre, alle 19:00, a Sala Ichòs a Napoli va in scena ‘Esercizi di resurrezione’ di e con Lorenzo Guerrieri.

Niente è andata così, Lorenzo non ce l’ha fatta. Un giorno si è risvegliato nel suo letto completamente putrefatto. Sarà che ha trent’anni e la plasticità neuronale ormai è andata scemando, sarà che vive una vita emotiva di precariato e una vita lavorativa di dipendenza affettiva, saranno l’ansia, lo stress, la sua scarsa capacità auto-imprenditoriale, o magari soltanto una dieta sbagliata, fatto sta che Lorenzo si è svegliato decomposto e ora gli tocca vivere in un corpo totalmente ossificato, perché di lui non rimane che uno scheletro.

Difficile uscire di casa e farsi vedere in giro, per un morto vivente. Difficile raccontare a qualcuno la propria situazione.

Lorenzo si ritrova così a marcire chiuso tra le quattro mura della propria casa, incontrando il mondo sui social e discutendo con i propri demoni interiori su come affrontare la nuova mortifera condizione.

Ma nessuna risorsa interiore è in grado di aiutarlo, perché anche il suo stesso inconscio è ormai diventato un grande social network di mostri e apparizioni fantasmatiche che lo invitano puntualmente alla positività, al sorriso, all’ottimismo incondizionato, all’autonomia e ad una solitaria auto-realizzazione, eliminando sul nascere dubbi, pensieri tragici o pessimismo.

Impossibile trovare lo spazio, dentro o fuori di sé, per un po’ di sana disperazione. Impossibile coltivare la propria malinconia. Bisogna darsi da fare.

Sala Ichòs

Via Principe di Sannicandro 32/A – San Giovanni a Teduccio, Napoli

Fermata metro linea 2: San Giovanni a Teduccio – Barra

Lo spazio è dotato di ampio e gratuito parcheggio.

Info e prenotazioni: 335-765 2524 – 335-7675152 – 081-275945 dal lunedì al sabato dalle 16:00 alle 20:00 – domenica dalle 10:00 alle 17:00

Biglietto intero 10 euro

Ridotto 5 euro under 25 anni, over 65 anni, disoccupati